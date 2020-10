Marius Niculae, ironii inainte de derby: "Catalin Straton sa isi ia doi saci la el, ca Dinamo le va da multe goluri"

Marius Niculae a vorbit despre derby-ul dintre FCSB si Dinamo, care se va juca sambata.

Fostul jucator din Stefan cel Mare considera ca Dinamo este favorita deoarece FCSB este in continuare decimata de COVID-19. De asemenea, el crede ca nu va fi un derby ca pe vremuri, deoarece fanii nu au voie pe stadioane si nu vor exista coregrafiile facute de "caini".

"Ce derby? Derby cu COVID-19? FCSB e decimata... Dinamo in ultimul meci a pierdut, deci clar trebuie sa castige. Fara spectatori... ne-a obisnuit derby-ul sa fie ccu coreografia lui Dinamo la inaltime.....Din nefericire, acum fara spectatori, echipele, mai ales a lui Dinamo, sunt multi jucatori noi, FCSB cu multi cu jucatori tineri, deci nu prea cred ca o sa fie un derby. Cred ca Dinamo va castiga categoric, chiar i-am zis lui Catalin Straton sa isi ia doi saci la el, ca Dinamo le va da multe goluri", a declarat "Sageata" pentru TelekomSport.

De asemenea, Marius Nicule nu a uitat sa ii ironizeze pe cei de la FCSB.

"Nu, am incredere in FCSB ca o sa ia multe (n.r.- rade). Nu am incredere mare in Dinamo, dar in FCSB am mare incredere ca va face un meci cel putin la fel de bun ca la Iasi", a spus Mariu Niculae.

FCSB - Dinamo se va juca sambata, 3 octombrie, pe Arena Nationala, de la ora 21:00.