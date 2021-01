Marius Niculae nu ii da foarte multe sanse lui Dinamo: "Se scufunda corabia!" Ce crede ca se va intampla cu echipa in perioada urmatoare

Dinamo risca sa isi piarda o mare parte din fotbalisti in perioada urmatoare.

Din cauza problemelor financiare cu care se confrunta clubul de cand a fost preluat de Benel International, jucatorii nu si-au primit salariile de mai bine de patru luni.

In acest context, unii dintre ei s-au despartit deja de echipa din Stefan cel Mare, ca de exemplu Borja Valle, Isma Lopez sau Alexander Gonzalez.

De asemenea, o alta parte dintre ei si-au depus deja memorii si asteapta sa primeasca un raspuns pentru a rezilia contractul, iar ceilalti probabil urmeaza sa o faca in perioada imediat urmatoare.

Este si cazul lui Diego Fabbrini. Mijlocasul italian de 30 de ani este hotarat sa faca acest pas, existand posibilitatea sa ramana in Liga 1 in cazul in care ar primi un raspuns favorabil de la Comisii.

In ultimele zile au aparut informatii conform carora Fabbrini ar fi dorit de CFR Cluj, Astra Giurgiu si chiar de Hermannstadt.

In acest context, fostul mare atacant al dinamovistilor Marius Niculae nu vede prea multe sanse pentru echipa sa de suflet.

Niculae a precizat ca daca aceasta situatie s-ar fi intamplat pe vremea cand juca el in Stefan cel Mare, Pablo Cortacero ar fi avut probleme cu jucatorii de atunci ai lui Dinamo.

"Pai, in primul rand nu ar fi dat ochii cu noi! Cu siguranta am fi luat alte masuri, pentru ca nu este normal sa promiti ceva, hai, o data, de doua ori, si sa vezi ca se scufunda corabia.

Din ce stiu, mare parte din jucatori si-au depus memorii si cand se va face reunirea nu stim pe cati jucatori se vor baza", a spus Marius Niculae potrivit Antena Sport.

Marius Niculae a castigat cu Dinamo in titlu de campion al Romaniei in 2000, trei Cupe in 2000, 2001 si 2012 si o Supercupa in 2012.