Marius Niculae, entuziasmat de prestatia fotbalistilor Romaniei sub comanda lui Radoi: "Asta e dovada ca nu ne temem de nimeni si trebuie sa mergem cu acelasi spirit si in Islanda"

Romania a reusit sa se impuna in fata Austriei in deplasarea de la Klagenfurt, scor 3-2.

Marius Niculae (39 de ani) a ramas impresionat de prestatia nationalei dupa meciul impotriva Austriei. Fostul international roman le-a adus cuvinte de lauda atat fotbalistilor, cat si lui Mirel Radoi. Totodata, Niculae a spus ca aceasta este atitudinea pe care trebuie sa o aiba tricolorii si in barajul contra Islandei.

"M-a cucerit curajul lui Mirel de a pune pe teren o echipa pur ofensiva, cu atitudine, agresivitate si implicare, chiar daca am avut in fata cel mai periculos adversar din grupa. Asta e dovada ca nu ne temem de nimeni si trebuie sa mergem cu acelasi spirit si in Islanda.

Acolo nu vom putea insa incepe cu siguranta in acelasi fel avantat, cum s-a petrecut in Austria, fiindca vom intalni un adversar organizat impecabil si cu o miza crescuta pe masa. Va fi total diferit. Nu vom avea spatii si ne vor pune probabil mult la incercare pe contraatacuri si faze fixe”, a declarat Marius Niculae pentru GSP.

Fostul atacant a mentionat fotbalistii care i-au placut cel mai mult din partida contra austriecilor, dar a tinut sa faca si o observatie critica pe care a identificat-o in finalul partidei:

"In primul rand, Cretu parea ca e la mijlocul terenului de cand lumea. A aratat spirit de sacrificiu, mobilitate, efort. Alibec era si momentul sa-si puna talentul si experienta in slujba nationalei. Maxim a facut diferenta cu o finalizare de clasa, cu sange rece. Iar Dragos Grigore si-a facut un cadou de ziua lui prin golul inscris.

Am si vorbit dupa partida. Era fericit. Nici nu prea am putut dialoga mult, ca se auzea o galagie infernala pe fundal de la eruptia de bucurie a baietilor.

N-am fi fost Romania daca nu terminam meciul cu morcovul in fund, cu tot cu iepure! La 3-1 ne-am cam relaxat, iar dupa ce s-a facut 3-2 a trebuit sa stam cu emotii mari de tot pana la fluierul final”, a incheiat Niculae.