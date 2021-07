Valentin Lazar a revenit in Romania! Cu ce echipa a semnat fostul jucator de la Dinamo

Valentin Lazar a revenit in Romania!

Aripa dreapta s-a despartit de AL-Shahania SC, din Qatar, echipa cu care a retrogradat in liga a doua, si va reveni in tara, la Concordia Chiajna. Cristian Tanase, presedintele clubului din judetul Ilfov a facut anuntul.

"Da, e adevarat ca a semnat cu noi Vali Lazar. Mi-a promis de mult timp ca atunci cand se intoarce in Romania va avea o discutie cu noi. Are contract pe un an cu optiune pe inca un an, daca promovam", a declarat presedintele Chiajnei, Cristi Tanase, pentru ProSport.

In aprilie, Vali Lazar a dat un interviu pentru aceiasi publicatie, in care a povestit cum e viata in Qatar.

"In Qatar am avut cel mai dur cantonament din viata mea, cu antrenorul de la Al-Sailiya. Mi-a spus si Dragos Grigore ca o sa fie greu, dar l-am cam luat in ras. Au fost 23 de zile… multe dintre ele cu trei antrenamente.

Alergam la 6 dimineata, faceam antrenament fizic la ora 11.00 si la 17.00. El era din Tunisia si ne pregateam acolo, ii placea sa stea acasa, iar noi ne antrenam la 34 de grade in fiecare zi. Si au fost 23 de zile".