EXCLUSIV | Managerul FCSB si liderul galeriei si-au declarat razboi! Care ar fi motivele pentru care cei doi nu se mai au la inima

Mihai Stoica si Gheorghe Mustata au scos cutitele pe masa.

Desi liderul galeriei a spus ca ii cere demisia managerului general al FCSB doar pentru ca a desconsiderat Cupa Romaniei, unul dintre obiectivele majore din acest sezon, si conducatorul ar fi cel care a cerut ca unii jucatori sa fie odihniti pentru meciurile din Liga 1, ceea ce a dus la pierderea meciului cu Dinamo, se pare ca motivele sunt mai vechi. Pe langa faptul ca managerul ar fi fost extrem de deranjat de injuraturile si jignirile pe care unii ultrasi le-ar fi adresat acestuia si familiei sale in trecut, surse din anturajul galeriei au precizat ca relatia dintre Mihai Stoica si Gheorghe Mustata nu mai e buna de mult timp. Stoica ar fi cel care l-ar fi sfatuit pe Gigi Becali sa nu mai sprijine galeria organizata a clubului, la fel de mult ca in trecut, si i-ar fi recomandat patronului sa incerce sa aduca in tribune familii si oameni normali, nu ultrasi, care ar putea provoca doar scandal, suspendari si amenzi, in cazul unor neintelegeri.

"Meme" ar fi incercat sa sisteze si comunicarea directa dintre jucatori si liderii galeriei, incercand sa treaca toate solicitarile prin canalele oficiale ale clubului. El nu ar fi fost de acord ca liderii suporterilor sa ii sune direct pe Tanase&co., pentru diverse cereri sau reprosuri, dar nici ca ultrasii adusi de Gheorghe Mustata sa aiba acces liber si nelimitat in cantonamentul de la Berceni al echipei. Stoica nu ar privi cu ochi buni nici faptul ca grupuri de suporteri sa opreasca autocarul, sa ii dea jos pe fotbalisti si sa ii tina perioade lungi de timp pentru a scanda impreuna si a aprinde torte si fumigene, inaintea meciurilor importante. De asemenea, managerului i-ar fi fost furnizate informatii din interior ca unii lideri ai galeriei nu sunt multumiti de relatia rece pe care o au cu el si i-ar fi batut apropouri lui Gigi Becali pentru aducerea unui alt conducator, urmand sa intensifice presiunile in acest sens.

De cealalta parte, Mustata a fost extrem de nemultumit ca Gigi Becali si Mihai Stoica nu au facut toate demersurile necesare pentru ca echipa sa joace din nou in Ghencea, dupa pierderea marcii "Steaua". Liderul ultrasilor a acuzat clubul s-a transformat total intr-o afacere si ca multi dintre fanii patimasi ai Stelei s-au indreptat catre sustinerea CSA Steaua, echipa care evolueaza in locatia istorica a echipei "ros-albastre" si urmeaza sa inaugureze noul stadion modern de 30.000 de locuri. In plus, Mustata nu ar fi de acord ca echipa sa joace pe "Arcul de Triumf", la cateva sute de metri de arena rivalilor de la Rapid, un stadion dedicat rugby-ului si o zona fara nicio legatura cu Steaua, acuzand ca Stoica ar insista doar pentru ca locuieste in apropiere.

Mustata a fost dezamagit si de faptul ca fotbalistii si clubul nu au incurajat direct si hotarat cumpararea de abonamente la Asociatia Salvati Steaua, asa cum s-a intamplat in cazul rivalei Dinamo. Liderul de galerie ar vrea sa reinvie lupta juridica cu Armata si juristul Florin Talpan, el facand o solicitare prin care cere lamuriri in privinta modului in care Viorel Paunescu si Gigi Becali au preluat clubul, in urma cu doua decenii, si culpa unor oficiali de rang inalt din minister pentru situatia actuala, dar nu a primit, in mod previzibil, niciun sprijin din partea FCSB in acest demers.