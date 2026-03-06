GALERIE FOTO Gabi Cânu a numit cel mai valoros fotbalist străin care a evoluat în România

Alexandru Hațieganu
Gabi Cânu, fost fotbalist important al Ligii 1, a jucat printre alte formații la FC Național, Poli Timișoara sau FC Vaslui.

Gabi Cânu, acum în staff-ul lui FC Voluntari, a fost unul dintre cei mai valoroși fundași centrali din Liga 1 în urmă cu peste 15 ani.

Gabi Cânu, stoper valoros din Liga 1, a jucat și la FC Vaslui, într-o formație cu fotbaliști de clasă

Gabi Cânu a strâns 251 de meciui în primul eșalon al fotbalului românesc și a marcat 18 goluri. În vârstă de 45 de ani, fostul stoper a jucat din 2008 până în 2013 la FC Vaslui, într-o perioadă în care echipa lui Adrian Porumboiu era una dintre cele mai bune din campionat și avea în componență fotbaliști de top care încântau, meci de meci. Cânu a jucat și alături de doi dintre cei mai valoroși jucători de clasă veniți în România: Wesley și Adailton. Într-un interviu pentru Eurosport, Gabi Cânu a numit cel mai valoros fotbalist care a activat în țara noastră.

Gabi Cânu: "Adailton e cel mai bun străin care a fost în România!"

"Îmi amintesc că făceam o recuperare la Vaslui cu Adailton, eram accidentat. Și el cum a stat foarte mult în Serie A, spunea că echipa ar fi avut nevoie de mine atunci, pentru că apărarea îți câștigă campionatul. Mi-a rămas în minte de atunci, el obișnuit din Serie A, unde se marca greu, erau foarte tacticizați și îmi spunea că și echipele mari din Italia care au câștigat campionatul au avut o apărare care simțea că a făcut diferența. 

Dacă mă întrebați pe mine, el este cel mai bun străin care a fost în România, datorită corectitudinii cu care juca toate fazele, indiferent în ce postură era. Wesley era un marcator, era golgheter, toată lumea era înnebunită după el, dar fiind acolo, pentru mine Adailton era mai complet și anii aceia de Serie A s-au văzut. Mi-l aduc aminte de când mă uitam la Euro Goluri pe Eurosport și a fost campionatul acela mondial de tineret unde a fost cel mai bun jucător. Țin minte că juca atunci și Thierry Henry pentru Franța", a declarat Gabi Cânu, la Eurosport.

