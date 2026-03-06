Turcia - România, prefațat de Florin Maxim, antrenorul echipei Corvinul Hunedoara

Florin Maxim, câștigătorul Cupei României 2024 din postura de antrenor al divizionarei secunde Corvinul Hunedoara, e optimist înaintea barajului pentru Mondial.

Maxim crede că naționala României are șansa ei în barajul cu Turcia, care se va disputa pe 26 martie la Istanbul. „Eu sunt foarte optimist de felul meu. Normal că avem șanse. Dacă nici măcar nu te gândești că poți să câștigi, atunci n-ai nicio șansă. Putem să câștigăm fără doar și poate. Ne trebuie niște jucători care să fie în formă la echipele la care joacă. Uite, Rațiu a prins iarăși o perioadă bună, a făcut un meci foarte bun contra celor de la Atletico, și nu numai. Asta îți trebuie: jucători cu moral și în formă. Avem nevoie de niște jucători care să poată să tranșeze meciul”.

Opruț, soluție pentru națională

Fost fundaș stânga la Sportul Studențesc, Farul, Poli Timișoara și FC Voluntari, Florin Maxim l-a remarcat pe postul pe care a jucat pe dinamovistul Raul Opruț, care poate fi o soluție în Turcia, mai ales acum, după accidentarea lui Chipciu, dar există și variantele Bancu și Borza. „Opruț este un jucător pe care l-am urmărit de când era la Sibiu și mi-a plăcut. Când mă uit la un meci, prima dată văd fundașul stânga. Opruț e un jucător, spun eu, regulamentar, îmi place că e disciplinat, aleargă, nu prea îi auzi gura, nu gesticulează, își vede strict de joc. Și uită-te la execuțiile lui, nu sunt întâmplătoare.”, consideră Maxim.

„Exact despre asta vorbeam. Avem nevoie la națională de jucători în formă, care să se remarce la echipele de club. Nu poți să zici că nu-l iei în considerare pe Opruț, mai ales că se bate cu Dinamo chiar la câștigarea campionatului”, și-a continuat argumentarea antrenorul Corvinului Hunedoara, liderul neînvins al Ligii a doua după 19 etape scurse din actuala ediție de campionat.

Raul Opruț, om important pentru Dinamo

Opruț (28 de ani) a fost folosit de Zeljko Kopic la Dinamo în toate cele 29 de etape ale actualului campionat, în care a marcat de cinci ori și a dat două pase decisive. De asemenea, are patru apariții în Cupa României, reușind un gol și un assist.