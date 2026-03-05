Adrian Mutu, cel mai bun marcator din istoria naționalei României, la egalitate cu Gică Hagi, se așteaptă ca atacantul pe care va miza Mircea Lucescu să fie Daniel Bîrligea, de la FCSB.

Adrian Mutu îl vede titular pe Daniel Bîrligea în atacul României la barajul cu Turcia

Deși FCSB traversează un sezon modest și a ratat în premieră play-off-ul din Superliga, Mutu este de părere că acest lucru nu ar trebui să afecteze statutul lui Bîrligea de la echipa națională.

Pe lângă Bîrligea, alte două variante de atacant văzute de Adrian Mutu sunt Louis Munteanu, care s-a transferat în această iarnă la D.C. United și Florin Tănase, de la FCSB.

"Nu cred că valoarea FCSB-ului se vede neapărat în sezonul ăsta. Sezonul FCSB-ului poate fi catalogat ca unul dezamăgitor, dar asta nu înseamnă că valoarea echipei a scăzut în mod drastic. Din contră, cred că mai mulți jucători vor fi convocați la națională.

Îl avem pe Bîrligea. Dacă e sănătos, cred că cu el va începe. Dacă nu, și Louis Munteanu devine o variantă. În meciul ăsta, fiind de baraj, se ridică nivelul, iar jucătorii abordează meciul ăsta cu altă încărcătură. Oricine va juca, își va da seama de importanța meciului și o va face așa cum îi va spune Lucescu să o facă.

Pentru echipa națională, eu cred că Bîrligea este prima variantă. Mai e și Louis Munteanu, care nu știu ce face acolo. Poate să joace și Tănase, cum a mai făcut-o în anumite meciuri. Poți să improvizezi, nu trebuie neapărat să joci cu un vârf de meserie", a spus Adrian Mutu, la Digisport.

Daniel Bîrligea a fost atacantul titular al României la ultimele trei meciuri din preliminariile CM 2026. Atacantul de la FCSB a înscris și un gol, contra Bosniei, în eșecul de la Zenica, 1-3.