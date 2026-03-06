Dani Coman (46 de ani) este vizat de o nouă anchetă disciplinară din cauza cuvintelor aspre aruncate la adresa „centralului” Radu Petrescu. Oficialul piteștenilor a izbucnit la TV la finalul partidei Petrolul - FC Argeș, scor 2-1, disputată în etapa a 27-a din SuperLiga, nemulțumit de anularea unui gol în minutul 85, afirmînnd despre arbitru că „merită bătut și călcat în picioare”.

Cazul se va judeca miercuri, 11 martie 2026. Radu Petrescu a fost deja suspendat în urma erorii comise, însă reacția lui Coman a atras atenția forurilor conducătoare, care l-au reclamat pe președintele piteștean.

„Dacă în România ești suspendat pentru că ai spus un adevăr...”

La scurt timp după ce a fost notificat, oficialul a oferit o primă reacție. Acesta a menționat că va continua să își apere echipa, deși regretă parțial derapajul la adresa arbitrului.

„Voi merge la Comisie și-mi voi susține cauza așa cum știu eu cel mai bine. Sunt trăiri de moment, pe care orice om le are atunci când vede cum echipa sa pățește ce am pățit noi sau când are parte de o nedreptate. Îmi pare rău pentru ce am spus! Poate că l-am jignit pe Radu Petrescu, dar dacă mi se va mai întâmpla de zece ori același lucru, de zece ori voi reacționa la fel. Mereu voi apăra FC Argeș cu aceeași ardoare și mereu voi cere dreptate pentru clubul pe care-l reprezint. Dacă în România ești suspendat pentru că ai spus un adevăr, iar Comisia de Disciplină mi-a dat dreptate prin suspendarea lui Radu Petrescu, eu ce să mai spun? Dar, rog să se consemneze faptul că au mai fost cazuri în care au existat astfel de ieșiri, iar cei în cauză nu au fost aspru sancționați”, a transmis Dani Coman, potrivit Digisport.

Președintele argeșenilor a primit deja un avertisment și o penalitate financiară de 4.000 de lei pentru comportamentul avut direct pe arena din Ploiești.

„Da, așa este, prima prezență în fața Comisiei a fost ca urmare a raportului întocmit de către observatorul de joc. Și s-a analizat prestația mea de pe stadion. Acum, voi fi chemat pentru declarațiile pe care le-am făcut la TV”, a adăugat Coman.