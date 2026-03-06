Tribunalul de la Lausanne a decis ca ardelenii să plătească 192.850 de euro, sumă care reprezintă restul comisionului pentru intermedierea transferului.

În plus, clubul trebuie să achite 3.800 de euro penalități pentru că nu l-a informat pe agent despre încasarea primei rate și încă 15.400 de euro pentru întârzierea plății.

CFR Cluj, obligată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv să plătească aproape 200.000 de euro

Pe 23 iulie 2024, firma de impresariat a lui Sărmășan și CFR Cluj au semnat un contract de intermediere pentru transferul lui Răzvan Sava la Udinese. Agentul urma să primească 10% din suma încasată de clubul român din transfer.

Transferul s-a făcut pe 9 august 2024 pentru 2.537.500 euro, în cinci rate până în 2026. CFR Cluj a primit prima tranșă (507.500 euro) în septembrie 2024, dar nu l-a notificat pe agentul Sărmășan, cum prevedea contractul.

Clubul a cesionat ulterior drepturile ratelor rămase către o bancă germană. FRF i-a dat inițial agentului doar 10% din prima rată (48.212,5 euro), iar Sărmășan a contestat la TAS.

TAS a decis că prin cesionarea către bancă, CFR a încasat practic valoarea ratelor viitoare, deci agentul are dreptul la comisionul integral de 241.062,5 euro.

După cei 48.212,5 euro deja plătiți, CFR Cluj mai datorează 192.850 euro, informează iamsport.ro. Comisia de Disciplină a FRF urmează să analizeze din nou cazul pe 23 martie.