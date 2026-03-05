LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Tottenham și Crystal Palace se întâlnesc în ultima partidă din cadrul etapei cu numărul 29 din Premier League.

Va fi încă un meci tare pentru internaționalul român Radu Drăgușin, de data aceasta cu deținătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, echipă calificată și în primăvara europeană, mai exact în optimile Conference League.

În această iarnă, subiectul transferului lui Radu Drăgușin în Serie A a fost dezbătut intens. În cele din urmă, fundașul român dorit de AS Roma și Fiorentina a rămas la Tottenham, cu care se luptă pentru evitarea retrogradării în Premier League.

Florin Manea a dezvăluit ce mesaj i-a transmis Cristi Chivu lui Radu Drăgușin

Impresarul său, Florin Manea, a dezvăluit ce sfat i-a dat Cristi Chivu. Antrenorul de la Inter obișnuia să vorbească des cu fundașul român, înainte de a prelua echipa de pe ”Meazza”.

”Eu i-am zis că mi-a plăcut și că a jucat extraordinar cu Arsenal, dar el mi-a răspuns: 'Da, mă, dar am luat patru (n.r. goluri)'. El e un tip care își face foarte bine autocritica și mi-a trimis fazele în care era criticat, dar i-am zis să nu mai citească ziarele.

Același lucru i l-a zis și Chivu: 'Băi, Radu, nu mai citi ziarele`. Vorbesc și au vorbit (n.r. Drăgușin și Chivu)... Acum nu mai discută pentru că el e acolo (n.r. la Inter), dar vorbeau înainte și i-a zis: 'Nu mai citit ziarele. Stai, fă-ți treaba acolo, concentrează-te pe meci că te influențează'”, a spus Manea, potrivit iamsport.ro.

Radu Drăgușin a fost titular la Tottenham în patru dintre ultimele cinci etape din Premier League. Rămâne de văzut dacă stoperul român va continua în primul 11 și după revenirea căpitanului Cristian Romero în urma expirării suspendării.

Programul lui Tottenham din Premier League până la finalul sezonului: