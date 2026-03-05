Din articol Gustavo Marques, suspendat 12 meciuri după declarațiile la adresa arbitrei Daiane Muniz

Gustavo Marques, fundaș brazilian împrumutat de Benfica la Red Bull Bragantino, a fost suspendat pentru 12 meciuri și amendat cu aproximativ 5.000 de euro după declarațiile sexiste la adresa arbitrei Daiane Muniz. Gustavo Marques, suspendat 12 meciuri după declarațiile la adresa arbitrei Daiane Muniz Pe 21 februarie, în sferturile de finală din Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino a fost învinsă de Sao Paulo, scor 1-2. După meci, Gustavo Marques a criticat prestația arbitrei Daiane Muniz, precum și delegarea unei femei la un meci cu o miză atât de importantă.

Daiane Muniz (37 de ani), arbitru FIFA Foto: Imago

"Era visul nostru să ajungem în semifinale sau chiar în finală, dar arbitrul a distrus meciul. Cred că Federația trebuie să ia în calcul ca la meciurile atât de importante să nu mai delege femei. Nu are sens să jucăm împotriva unor echipe ca Sao Paulo, Palmeiras și Corinthians, iar o femeie să ne arbitreze. Cu tot respectul pentru femei, pentru că și eu sunt căsătorit și am o mamă. Îmi prezint scuzele dacă am zis ceva nepotrivit", spunea Gustavo Marques, potrivit A Bola.

Ziarul portughez scrie că și Red Bull Bragantino a luat măsuri împotriva jucătorului după declarațiile făcute. Gustavo Marques a fost amendat cu 50% din salariu și scos din lot pentru următorul joc. Suma cu care a fost amendat jucătorul a fost donată către un ONG din regiune care sprijină femeile aflate în situații vulnerabile. Gustavo Marques și-a prezentat ulterior scuzele și a dezvăluit că a fost criticat în termeni duri inclusiv de familie. "Vreau să îmi prezint scuzele public față de toate femeile. Orice om greșește. La momentul respectiv eram la cald, eram nervos și am spus lucruri care nu trebuiau spuse. Până și soția mea m-a criticat pentru declarațiile făcute. Mama mea, la fel. Toată lumea m-a sunat să îmi spună că nu trebuia să zic așa ceva. Sunt om și vă rog să mă iertați", a spus Gustavo Marques, adăugând că i-a prezentat scuzele și arbitrei Daiane Muniz, scuze care au fost acceptate.