GALERIE FOTO Suspendare colosală după ce a zis că "o femeie nu trebuia să fie delegată"

Suspendare colosală după ce a zis că "o femeie nu trebuia să fie delegată" Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gustavo Marques (24 de ani), fundașul brazilian de la Red Bull Bragantino, a primit o sancțiune drastică pentru declarațiile sexiste la adresa arbitrei Daiane Muniz.

TAGS:
Gustavo MarquesRed Bull BragantinoDaiane Muniz
Din articol

Gustavo Marques, fundaș brazilian împrumutat de Benfica la Red Bull Bragantino, a fost suspendat pentru 12 meciuri și amendat cu aproximativ 5.000 de euro după declarațiile sexiste la adresa arbitrei Daiane Muniz.

Gustavo Marques, suspendat 12 meciuri după declarațiile la adresa arbitrei Daiane Muniz

Pe 21 februarie, în sferturile de finală din Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino a fost învinsă de Sao Paulo, scor 1-2. După meci, Gustavo Marques a criticat prestația arbitrei Daiane Muniz, precum și delegarea unei femei la un meci cu o miză atât de importantă.

Daiane Muniz (37 de ani), arbitru FIFA

Foto: Imago

  • Daiane muniz 19
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

"Era visul nostru să ajungem în semifinale sau chiar în finală, dar arbitrul a distrus meciul. Cred că Federația trebuie să ia în calcul ca la meciurile atât de importante să nu mai delege femei. 

Nu are sens să jucăm împotriva unor echipe ca Sao Paulo, Palmeiras și Corinthians, iar o femeie să ne arbitreze. Cu tot respectul pentru femei, pentru că și eu sunt căsătorit și am o mamă. Îmi prezint scuzele dacă am zis ceva nepotrivit", spunea Gustavo Marques, potrivit A Bola.

Ziarul portughez scrie că și Red Bull Bragantino a luat măsuri împotriva jucătorului după declarațiile făcute. Gustavo Marques a fost amendat cu 50% din salariu și scos din lot pentru următorul joc. 

Suma cu care a fost amendat jucătorul a fost donată către un ONG din regiune care sprijină femeile aflate în situații vulnerabile. 

Gustavo Marques și-a prezentat ulterior scuzele și a dezvăluit că a fost criticat în termeni duri inclusiv de familie.

"Vreau să îmi prezint scuzele public față de toate femeile. Orice om greșește. La momentul respectiv eram la cald, eram nervos și am spus lucruri care nu trebuiau spuse.

Până și soția mea m-a criticat pentru declarațiile făcute. Mama mea, la fel. Toată lumea m-a sunat să îmi spună că nu trebuia să zic așa ceva. Sunt om și vă rog să mă iertați", a spus Gustavo Marques, adăugând că i-a prezentat scuzele și arbitrei Daiane Muniz, scuze care au fost acceptate.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
Tottenham - Crystal Palace 0-0, ACUM, pe VOYO. Echipa lui Igor Tudor caută puncte cu disperare
Tottenham - Crystal Palace 0-0, ACUM, pe VOYO. Echipa lui Igor Tudor caută puncte cu disperare
Cum a fost surprins Radu Drăgușin după ce a fost lăsat în afara lotului la Tottenham - Crystal Palace
Cum a fost surprins Radu Drăgușin după ce a fost lăsat în afara lotului la Tottenham - Crystal Palace
E gata! Știm semifinalele Cupei României
E gata! Știm semifinalele Cupei României
Dinamo - Metalul 1-0 | ”Câinii” s-au calificat în semifinala Cupei României
Dinamo - Metalul 1-0 | ”Câinii” s-au calificat în semifinala Cupei României
Ce premiu de consolare a primit Ilia Malinin, ”Zeul” patinajului artistic, după ce a încheiat pe opt la JO de iarnă: ”Sunt profund onorat”
Ce premiu de consolare a primit Ilia Malinin, ”Zeul” patinajului artistic, după ce a încheiat pe opt la JO de iarnă: ”Sunt profund onorat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină

Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină

Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!

Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!

În 2015 a cucerit Liga Campionilor cu Barcelona, acum lucrează într-un magazin

În 2015 a cucerit Liga Campionilor cu Barcelona, acum lucrează într-un magazin

Omul care a trimis-o pe FCSB în play-out poate prinde contractul carierei. Oficialul clubului confirmă oferta

Omul care a trimis-o pe FCSB în play-out poate prinde contractul carierei. Oficialul clubului confirmă oferta



Recomandarile redactiei
Cum a fost surprins Radu Drăgușin după ce a fost lăsat în afara lotului la Tottenham - Crystal Palace
Cum a fost surprins Radu Drăgușin după ce a fost lăsat în afara lotului la Tottenham - Crystal Palace
Tottenham - Crystal Palace 0-0, ACUM, pe VOYO. Echipa lui Igor Tudor caută puncte cu disperare
Tottenham - Crystal Palace 0-0, ACUM, pe VOYO. Echipa lui Igor Tudor caută puncte cu disperare
E gata! Știm semifinalele Cupei României
E gata! Știm semifinalele Cupei României
Ce premiu de consolare a primit Ilia Malinin, ”Zeul” patinajului artistic, după ce a încheiat pe opt la JO de iarnă: ”Sunt profund onorat”
Ce premiu de consolare a primit Ilia Malinin, ”Zeul” patinajului artistic, după ce a încheiat pe opt la JO de iarnă: ”Sunt profund onorat”
Radu Drăgușin, nici măcar pe bancă la Tottenham - Crystal Palace! Explicația lui Igor Tudor
Radu Drăgușin, nici măcar pe bancă la Tottenham - Crystal Palace! Explicația lui Igor Tudor
Alte subiecte de interes
Asta este golul care face inconjurul lumii! A trimis cu calcaiul direct in vinclu, fara sa se uite la poarta
Asta este golul care face inconjurul lumii! A trimis cu calcaiul direct in vinclu, fara sa se uite la poarta 
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!