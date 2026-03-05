FC Argeș a reușit să-și asigure ultimul loc disponibil în play-off, astfel că rezultatele din ultima etapă a sezonului regulat nu vor mai conta. FCSB va juca în play-out, dar are șansa de a ajunge în Conference League dacă va câștiga barajul, unde trebuie să învingă două echipe.

Gigi Becali, patronul echipei, a anunțat deja schimbări majore la echipă. În vară vrea să reconstruiască lotul, iar acum vrea să înființeze un departament de scouting, pe care îl va conduce chiar el.

Ciprian Marica e convins că Adi Ilie poate duce FCSB ”la un alt nivel”

Printre numele importante pe care le va aduce la FCSB se numără și Adrian Ilie, fostul mare internațional, cu care s-ar fi înțeles deja. Ciprian Marica (40 de ani), fost atacant la Stuttgart, Schalke și Getafe, crede că Gigi Becali a dat lovitura cu această mutare.

”Adi Ilie are o experiență fantastică, a fost un jucător imens, îl cunosc foarte bine. Știu relațiile pe care le are și cunoștințele pe care le are. Sunt fantastic de bune și ar putea ajuta cu siguranță FCSB.

Trebuie să fii și lăsat să faci asta, trebuie să poți să ai posibilitatea să te exprimi, să îți arăți calitățile și credeți-mă că are. Chiar am încredere în Adi Ilie că poate să ducă FCSB la un alt nivel”, a spus Marica, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Adrian Ilie are o carieră impresionantă ca fotbalist. Este crescut la Craiova, unde a evoluat pentru Electroputere, iar apoi a făcut pasul la Steaua, în 1993.

A urmat transferul în străinătate, la Galatasaray, iar apoi Valencia, alături de care a disputat două finale de UEFA Champions League, în 2000 și 2001. Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich sunt echipele pentru care a mai jucat ”Cobra”.

Fostul mare internațional a adunat și 55 de selecții la naționala de seniori a României, pentru care a marcat de 13 ori.

VIDEO - Ciprian Marica, despre Adrian Ilie