Lovitura IMENSA pentru Cortacero! Decizia DE ULTIMA ORA luata de Consiliul de Administratie al lui Dinamo

Consiliul de Administratie al lui Dinamo s-a intrunit intr-o sedinta in cursul zilei de luni.

In urma sedintei, membrii au cazut de acord ca presedintelui Dorin Serdean sa i se retraga orice drept de semnatura, atat sportiva, in ceea ce priveste relatia cu Liga Profesionista de Fotbal si Federatia Romana de Fotbal, dar si in relatia cu bancile, anunta Gazeta Sporturilor.

Cornel Talnar, Cristi Hildan si Constantin Eftimescu au participat la sedinta de luni, in timp ce Cornel Dinu l-a imputernicit pe Cristi Hildan. Din partea lui Cortacero nu a fost niciun reprezentant.

Motivul din spatele deciziei sunt banii pe care clubul ar urma sa ii incaseze din drepturile TV, suma ridicandu-se la 400 000 de euro. Singura persoana care mai are drept de semnatura in club ramane presedintele Consiliului de Administratie, Constantin Eftimescu.

Pe data de 21 ianuarie a fost programata Adunarea Generala, acolo unde Cortacero este asteptat sa aduca banii pe care i-a promis.

Decizia de a-l indeparta pe Serdean a venit si ca urmare a relatiei tensionate pe care acesta o are cu suporterii lui Dinamo dupa ultimele declaratii si aparitii. Mai mult decat atat, presedintele este omul de incredere al lui Cortacero, motiv in plus de antipatie in dreptul suporterilor lui Dinamo.