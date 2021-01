Dinamo incerca sa aduca la echipa un fost jucator! Transferul asteptat in Stefan cel Mare pentru a ajuta la redresarea echipei

Dinamo a pierdut ultimul meci din campionat in fata Chindiei Targoviste, scor 0-1, iar echipa cauta intariri pentru lot.

Din cauza problelor financiare multi fotbalisti au plecat de la echipa, iar lotul "cainilor" a devenit tot mai "subtire". Antrenorul Jerry Gane isi doreste fundasi de banda la Dinamo, iar clubul va incerca repatrierea unui fost capitan din Stefan cel Mare. Steliano Filip, care evolueaza la echipa Larissa, in Grecia, ar fi jucatorul ales, potrivit doarromania.ro.

Filip este titular la echipa de pe penultimul loc din Grecia. In acest sezon a strans 15 partide si a oferit 2 pase decisive. Fotbalistul mai are contract pana in vara cu Larissa, iar clubul nu il lasa sa plece acum, deoarece luni ar urma sa fie purtate negocieri.

Steliano Filip a jucat 6 ani pentru Dinamo, din 2012 pana in 2018, iar pentru echipa nationala a strans 7 selectii. Cota lui de piata potrivit Transfermarkt, este de 300.000 de euro.