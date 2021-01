"E ca la Dinamo! Nu prea intereseaza pe nimeni!" Jucatorii Astrei au CEDAT din cauza PROBLEMELOR de la club: "E greu sa emiti pretentii!"

Astra a remizat cu Craiova, dupa infrangerea cu FCSB si e pe locul 12 in clasament.

Giurgiuvenii nu au scapat de zona periculoasa si raman cu 17 puncte in tot atatea meciuri jucate. Situatia financiara de la club si-a spus cuvantul pe teren, iar la finalul meciului jucatorii au rabufnit.

Dupa Gaman, care a acuzat conducerea ca nu isi tine promisiunile, Radut a venit si el cu un atac. Jucatorul a comparat situatia cu ce de la Dinamo.

"Cred ca am obosit sa vorbesc pe subiectul asta. Stie toata lumea care sunt problemele. Sunt aceleasi probleme ca la Dinamo, de exemplu. Acolo se vorbeste mai mult, dar la noi, nefiind o echipa de traditie si fara multi suporteri, nu prea intereseaza multa lume.

Sunt promisiuni. Speram sa se rezolve, dar nu vreau sa comentez mai mult. E treaba conducerii, sa fie liniste la echipa si noi sa adunam puncte.

Cand sunt probleme pe mai multe parti, e mai greu sa emiti pretentii. Automat, atunci cand ai un esec, ai in cap treaba asta ca nu ti se ofera toate conditiile, ai un alibi. In Romania sunt jucatorii obisnuiti asa din cauza vechiului sistem si consider ca trebuie sa se schimbe atat de la noi, dar, in principal, de la oamenii care conduc acest sport", a declarat Radut la finalul meciului.