STARURILE de la Inter, in aceeasi situatie ca jucatorii lui Dinamo! Lukaku si Lautaro Martinez sunt neplatiti de luni de zile

Inter se afla intr-o situatie deficila inainte de derby-ul cu Juventus!

Fotbalistii lui Antonio Conte au cerut sambata seara socoteala sefilor de la echipa, deoarece sunt neplatiti de 4 luni, potrivit La Repubblica. Jucatorii au primit asigurari ca banii vor fi livrati in cont in aceasta luna pentru lunie, iulie si august.

Inter are in continuare probleme cu banii. Italienii nu au putut plati prima transa de bani, in valoare de 10 milioane de euro, pentru transferul lui Achraf Hakimi. Fundasul marocan a fost cumparat pentru suma de 40 de milioane de euro. Real Madrid a fost intelegatoare si a fost dispusa sa astepte pana pe 30 martie, dar in acel moment clubul spaniol doreste sa primeasca ambele transe de bani.

Inter Milano este finantata de grupul chinez Suning, compania care a anuntat pierderi mari financiare din cauza pandemiei de coronavirus. Exista zvonuri ca presedintele Steven Zhang incearca sa gaseasca noi investitori pentru a depasi criza financiara. Inter ar putea sa fie preluata de BC Partners, un fond de investitii britanic.