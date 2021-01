Cine este cel care vrea sa o salveze pe Dinamo: fan declarat al lui Monchi, uneste vestiarul pe unde merge! Totul despre noul manager al 'cainilor'

DDB a anuntat un nou manager sportiv in cursul saptamanii trecute.

Numirea lui Marius Nicolae in functia de manager sportiv al clubului Dinamo aduce atat o usoara stabilitate, dar si o mare provocare pentru omul caruia DDB i-a oferit misiunea sa salveze un club aflat in deriva.

In varsta de 35 de ani, Nicolae are deja o experienta interesanta in fotbal, fiind unul dintre artizanii constructiei echipei de la Petrolul intre 2012 si 2014, o formatie care a castigat Cupa Romaniei cu Cosmin Contra pe banca, dar si o experienta de jumatate de an la echipa chineza Guangzhou R&F, ambele din postura de manager sportiv.

Venit de la 'U' Cluj la Petrolul in februarie 2012, Nicolae, un om cu atentie la detaliu, a fost responsabil direct pentru asamblarea lotului cu care Petrolul a castigat Cupa Romaniei, s-a batut la titlu in Liga 1 si a evoluat in cupele europene, acolo unde le-a eliminat pe Vitesse Arnhem si Viktoria Plzen. Implicat in transferurile unor jucatori cruciali pentru Petrolul, precum Pecanha, Filipe Teixeira, Juan Albin, Geraldo Alves, Jean-Sony Alcenat sau Jeremy Bokila, Nicolae a dovedit la echipa ploiesteana ca e omul potrivit la locul potrivit.

Numele lui Nicolae a fost legat de Dinamo si in luna octombrie, insa mutarea nu s-a realizat."Ar fi omul potrivit in momentul potrivit, e un profesionist si a facut o treaba excelenta la Petrolul. Ar putea sa o ajute pe Dinamo sa iasa din aceasta pasa proasta", a spus Razvan Lucescu intr-o interventie la PRO X, in acel moment. Legatura dintre cei doi ramane una stransa, dupa ce Lucescu a colaborat cu Nicolae la Petrolul in 2013.

Vorbitor a patru limbi straine – engleza, spaniola, italiana si franceza – noul manager sportiv al lui Dinamo va avea misiunea de a uni vestiarul si a repara fisurile existente intre jucatori, din cauza datoriilor aduse de Cortacero&co. Lucru pe care l-a reusit de minune la Petrolul, acolo unde jucatorii erau o adevarata familie, luptau unul pentru celalalt, iar spiritul de echipa era excelent. Discret, managerul sportiv facea intotdeauna un pas in spate, lasandu-i pe actorii principali sa fie "aplaudati".

"Voi incerca prin experienta mea si prin ceea ce am acumulat in anii în care am lucrat, si in România, si in strainatate, sa ajut la redresarea situatiei. Eu cred ca inca se mai poate. Trebuie sa fim pozitivi. La nivel mental nu e o situatie foarte buna. Baietii vor sa ramana la Dinamo, chiar daca negativismul este promovat. Situatia nu e cum spune multa lume, jucatorii plecau de mult, asa cum au plecat si spaniolii, daca nu doreau sa fie aici", a spus Nicolae dupa ce a fost prezentat la Dinamo.

Cat despre modele in sport, Nicolae isi creioneaza discursul si echipa unde merge dupa modelul lui Ramon Rodriguez Verdejo – Monchi, directorul sportiv de la Sevilla, care a trecut si pe la Roma. „Buy low, sell high,” e motto-ul acestuia, oficialul iberic fiind artizanul crearii echipei moderne a Sevillei, care a cucerit Europa League de sase ori in ultimii 14 ani. O filosofie pe care, de voie, de nevoie, Nicolae trebuie sa o adopte si la Dinamo. Transferurile din aceasta iarna vor fi cruciale pentru „caini”, iar daca orele petrecute de noul manager sportiv in fata bazelor de date si a video-urilor cu jucatori vor da efectul scontat, atunci Dinamo va avea un lot mai puternic, macar in urmatoarea perioada de timp.