Sâmbătă, de la 17:00, Southampton a primit vizita lui Leicester pe ”St. Mary's Stadium”, în ”16”-imile FA Cup. Meciul a fost transmis în exclusivitate în România pe platforma VOYO.

Thriller adevărat în FA Cup. Southampton - Leicester s-a decis în prelungiri

Gazdele au deschis scorul în minutul 45+1, grație reușitei lui Cyle Larin, care a transformat elegant o lovitură de la 11 metri.

În actul secund, Oliver Skipp a restabilit egalitatea în minutul 52, iar tabela de marcaj a rămas nemodificată până la fluierul de final.

Meciul a mers, așadar, în prelungiri, când Southampton a dat lovitura în minutul 109. James Bree a marcat golul victoriei și a calificat echipa în optimi.