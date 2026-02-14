Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia

Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter - Juventus este de la ora 21:45 și se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
cristi chivuInterSerie Ajuventusderby d'italia
Din articol

Partida Inter - Juventus, din runda a 25-a din Serie A, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45

Inter vine după victoria clară din runda trecută din Serie A cu Sussuolo, scor 5-0. Echipa lui Cristi Chivu este lider în campionatul Italiei cu 58 de puncte la cinci puncte peste principala urmăritoare AC Milan. 

De cealaltă parte, Juventus se află pe locul 4 cu 46 de puncte și vine după remiza cu Lazio din etapa trecută, scor 2-2.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria torinezilor 4-3.

Pe ce pune accent Bastoni înaintea derby-ului cu Juventus

Alessandro Bastoni a prefațat meciul cu rivala din Torino și a fost întrebat dacă este momentul ca Inter să demonstreze că poate învinge și echipele mari.

Fundașul central a spus și ce a îmbunătățit Cristi Chivu în jocul echipei milaneze în ultima perioadă.

„Cu siguranţă credem că a sosit momentul să câştigăm, dar nu trebuie să fie o obsesie, altfel va deveni ceva contraproductiv.

Trebuie să ne amintim că este doar un meci, aşa că trebuie să rămânem calmi, deoarece este doar un alt meci, în care încercăm să aducem ceva în plus pentru a câştiga împotriva unui rival direct.

Am avut o săptămână la dispoziţie pentru a ne pregăti, aşa că suntem bine din toate punctele de vedere.

Ştim ce înseamnă Inter - Juventus pentru lumea fotbalului. Repet, nu trebuie să fie o obsesie şi va trebui să rămânem concentraţi pe tot parcursul meciului!

Cu siguranţă, noi am găsit un echilibru. Poate că, uneori, nu suntem frumoşi, dar suntem mai eficienţi. Antrenorul a lucrat mult la asta. Unele lucruri au fost favorabile în comparaţie cu prima parte a sezonului, iar încrederea creşte. Aceste lucruri au dus-o pe Inter unde este astăzi”, a spus Alessandro Bastoni pentru Sky Sport Italia.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter - Juventus, de la 21:45: meci tare pentru Chivu! Echipe probabile + cotele caselor de pariuri + pronosticul și analiza lui Dan Chilom
Inter - Juventus, de la 21:45: meci tare pentru Chivu! Echipe probabile + cotele caselor de pariuri + pronosticul și analiza lui Dan Chilom
Bastoni a ieșit în față înainte de Inter - Juventus! Ce a spus despre Chivu: „Nu trebuie să fie o obsesie”
Bastoni a ieșit în față înainte de Inter - Juventus! Ce a spus despre Chivu: „Nu trebuie să fie o obsesie”
Manuela Nicolosi va întoarce toate privirile la Inter - Juventus: ”Pasiunea este mai puternică decât orice”
Manuela Nicolosi va întoarce toate privirile la Inter - Juventus: ”Pasiunea este mai puternică decât orice”
ULTIMELE STIRI
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Marseille - Strasbourg, Lille - Brest și Paris FC - Lens, astăzi în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile
Marseille - Strasbourg, Lille - Brest și Paris FC - Lens, astăzi în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
Legenda a făcut praf CCA după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu: „Penibil. Nu se face așa!”
Legenda a făcut praf CCA după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu: „Penibil. Nu se face așa!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului

De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu

Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu

Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda

Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda

Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“

Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“

Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”

Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”



Recomandarile redactiei
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Legenda a făcut praf CCA după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu: „Penibil. Nu se face așa!”
Legenda a făcut praf CCA după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu: „Penibil. Nu se face așa!”
Marseille - Strasbourg, Lille - Brest și Paris FC - Lens, astăzi în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile
Marseille - Strasbourg, Lille - Brest și Paris FC - Lens, astăzi în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

stirileprotv România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

stirileprotv O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

stirileprotv Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!