Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia

Partida Inter - Juventus, din runda a 25-a din Serie A, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45

Inter vine după victoria clară din runda trecută din Serie A cu Sussuolo, scor 5-0. Echipa lui Cristi Chivu este lider în campionatul Italiei cu 58 de puncte la cinci puncte peste principala urmăritoare AC Milan.

De cealaltă parte, Juventus se află pe locul 4 cu 46 de puncte și vine după remiza cu Lazio din etapa trecută, scor 2-2.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria torinezilor 4-3.

Pe ce pune accent Bastoni înaintea derby-ului cu Juventus

Alessandro Bastoni a prefațat meciul cu rivala din Torino și a fost întrebat dacă este momentul ca Inter să demonstreze că poate învinge și echipele mari.

Fundașul central a spus și ce a îmbunătățit Cristi Chivu în jocul echipei milaneze în ultima perioadă.

„Cu siguranţă credem că a sosit momentul să câştigăm, dar nu trebuie să fie o obsesie, altfel va deveni ceva contraproductiv.

Trebuie să ne amintim că este doar un meci, aşa că trebuie să rămânem calmi, deoarece este doar un alt meci, în care încercăm să aducem ceva în plus pentru a câştiga împotriva unui rival direct.

Am avut o săptămână la dispoziţie pentru a ne pregăti, aşa că suntem bine din toate punctele de vedere.

Ştim ce înseamnă Inter - Juventus pentru lumea fotbalului. Repet, nu trebuie să fie o obsesie şi va trebui să rămânem concentraţi pe tot parcursul meciului!

Cu siguranţă, noi am găsit un echilibru. Poate că, uneori, nu suntem frumoşi, dar suntem mai eficienţi. Antrenorul a lucrat mult la asta. Unele lucruri au fost favorabile în comparaţie cu prima parte a sezonului, iar încrederea creşte. Aceste lucruri au dus-o pe Inter unde este astăzi”, a spus Alessandro Bastoni pentru Sky Sport Italia.