Camara s-a DESPARTIT de Dinamo cu un mesaj EMOTIONANT: "M-ati facut sa ma simt mare!"

Juan Camara a plecat si el de la Dinamo din cauza problemelor financiare.

Spaniolul a rezumat intr-un mesaj aventura lui in Stefan cel Mare si i-a laudat pe fostii lui colegi pentru comportamentul exemplar pe care l-au avut fata de el. Ibericul nu a uitat sa ii evidentieze pe fanii dinamovisti, care i-au incurajat mereu inaintea meciurilor de acasa. Spaniolul a evidentiat ca si-a dat seama de problemele financiare de la Dinamo inca din prima luna, dar s-a simtit grozav in interiorul echipei.

"Buna tuturor, astazi trebuie sa ma despart intr-un mod in care nu ma gandeam ca o voi face! Din cauza multor probleme economice inca din prima luna. Au fost luni foarte dificile, luni in care am incercat sa dam ce avem mai bun din noi, datorita suporterilor, care au fost intotdeauna alaturi de noi, fiecare mesaj pe retelele de socializare, fiecare meci de acasa si cu oameni asteptand la stadion.

Au fost 5 luni si jumatate in care am cunoscut un grup de jucatori incredibili si muncitori. Multumesc Dinamo, pentru ca m-ati facut sa ma simt mare! Tot binele din lume in viitor", a fost mesajul lui Camara de pe Instagram.

Gica Craioveanu a recunoscut ca l-ar dori pe spaniol in Banie, dar fostul jucator al lui Dinamo este si in vizorul campioanei CFR.