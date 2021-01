"Presa din Spania a scris ca Dinamo e rau-platnica!" Fotbalistii straini nici nu vor sa auda de echipa din Stefan cel Mare! "Ne asteapta o munca titanica"

Pablo Cortacero nu le-a platit inca salariile restante jucatorilor de la Dinamo.

Situatia financiara a clubului din Stefan cel Mare este delicata, iar noul manager sportiv se teme ca nu va putea face transferuri din cauza renumelui pe care echipa si l-a facut la nivel international.

Marius Nicolae a declarat ca problemele de la Dinamo au ajuns in presa din Spania, clubul urmand a avea mult de tras pentru a-si spala imaginea.

"E clar ca la nivel mental nu e o situatie prea buna. Dar baietii isi doresc sa ramana la Dinamo, chiar daca negativismul este intotdeauna promovat. Baietii puteau sa plece de mult timp! Pe zi de ce trece, echipa DDB lucreaza pentru a rezolva problemele. Avem discutii cu jucatorii care vor sa ramana, impreuna cu suporterii. Vrem sa se plateasca banii la zi.

Managementul spaniol a esuat de cand a venit aici! Oamenii aceia ne-au subestimat foarte mult ca natie. Nu poti sa minti la nesfarsit niste jucatori. Am inteles ca veneau saptamanal la echipa si minteau in privinta banilor.

Clar o sa aducem jucatori. Sunt posturi deficitare in momentul de fata, incercam sa ne miscam foarte repede. Urmarim deja jucatori. Dar ne lovim de foarte multe refuzuri din strainatate. Nimeni nu mai vrea sa vina la Dinamo pentru ca a ajuns in AS si in Marca faptul ca Dinamo e rau-platnica. Va fi o munca titanica, dar sunt sigur ca putem sa mergem inainte", a declarat Marius Nicolae, potrivit Look Sport.