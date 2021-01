Vin intaririle la Dinamo! In Stefan cel Mare este asteptat un jucator care a fost pregatit de celebrul antrenor Guus Hiddink

Marius Adrian Nicolae a acceptat sa devina noul manager sportiv de la Dinamo.

Nimeni nu mai credee in promisiunile lui Pablo Cortacero, iar suporterii fac eforturi mari pentru a tine clubul in viata. PCH prin programul DDB aduna bani, care acopera deplasarile si chiar salariile jucatorilor.

Marius Nicolae a fost adus de catre suporteri in Stefan cel Mare si deja si-a inceput treaba. Antrenorul Jerry Gane incearca sa reconstruiasca echipa, dupa ce multi dintre jucatori au plecat din cauza problemelor financiare. Gevaro Nepomuceno este primul jucator adus in Stefan cel Mare.

Mijlocasul va sta in probe la echipa, iar daca va confirma, acesta va semna o intelegere. Internationalul din Curacao este liber de contract, iar ultima data a jucat la FC Halifax, echipa din Liga a 5-a din Anglia.

Nepomuceno a mai colaborat cu Nicolae la Petrolul Ploiesti in perioada 2014-2015. Noul director sportiv de la Dinamo l-a propus pe mijlocasul de banda, iar boardul DDB a decis ca acesta sa vina in probe, potrivit ProSport.

Gevaro Nepomuceno poate juca atat in banda stanga, cat si in banda dreapta. El este cotat de site-ul Transfermarkt la 275.000 de euro. Guus Hiddink a fost antrenorul al nantionalei statului Curacao, iar Nepomuceno a evoluat 44 de meciuri in tricoul nationalei tarii lui si a inscris 8 goluri.