Csikszereda a plecat învinsă categoric de pe Cluj Arena, sâmbătă seară, într-un meci în care gazdele au rezolvat ecuația punctelor încă din prima repriză, având un avantaj de patru goluri la pauză. Robert Ilyeș (52 de ani) a încercat să găsească explicații pentru prăbușirea echipei sale, indicând momentul psihologic de la începutul partidei, când ciucanii au avut un gol anulat și o bară, înainte de a încasa seria de patru goluri.

Antrenorul lui Csikszereda a recunoscut superioritatea adversarului: „Da, din păcate am suferit o înfrângere meritată. Din păcate, pot să dau vina pe neșansă. Am început bine jocul, am avut acea șansă de gol, care a fost anulat. Nu poți să-ți dai seama dacă este sau nu ofsaid. Consider neșansă. Am avut încă o ratare și o bară, a lui Eppel. Apoi a venit un scurtcircuit. Facem și meciuri bune, dar și meciuri foarte proaste. Nu suntem constanți. Trebuie să ridicăm capul și să ducem echipa la linia de plutire. Eu am încredere și cred că o să reușim să rămânem în prima ligă”, a spus Ilyeș la finalul partidei.

„Nici dacă jucam până dimineață nu câștigam”

Tehnicianul ciucanilor a mizat pe trei schimbări la cabine pentru a schimba fața jocului. Deși oaspeții au redus din diferență prin Eppel și au ratat un penalty prin Kleinheisler, Ilyeș a recunoscut că soarta partidei era cunoscută încă din prima parte.

„Am avut reacție, am făcut 3 schimbări la pauză. Dacă era 4-2 poate reușeam. Dar cred că nici dacă jucam și până dimineață tot nu reușeam să câștigăm. Noi trebuie să ne batem cu echipele care sunt valoric ca noi, acolo se va decide cine rămâne. Sunt mulțumit de jucători, am încredere și sper că o să fie bine. Am încredere că o să reușim să rămânem în SuperLigă”, a transmis antrenorul celor de la Csikszereda.