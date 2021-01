"Dinamo e un cadavru. Vin corbii si vor sa se infrupte!" Cornel Dinu, ATAC dezlantuit la adresa conducerii din Stefan cel Mare: "Sunt scarbit! E haos cu tenta infractionala"

Cornel Dinu (72 de ani) a comentat situatia dramatica pe care o traverseaza Dinamo.

Cornel Dinu este unul dintre cele mai puternice simboluri ale clubului din Stefan cel Mare, insa se declara 'scarbit' de situatia in care a ajuns Dinamo sub comanda conducatorilor spanioli.

Salariile la Dinamo sunt neplatite de cinci luni de zile si tot mai multi fotbalisti se gandesc sa isi depuna memoriile pentru a deveni jucatori liberi.

Suporterii au ramas singura speranta a clubului, care continua sa stranga bani prin programul DDB pentru a incerca sa ii pastreze pe jucatori aproape:

"Primul a aparut Toni Curea. In momentul in care vezi un cadavru, corbii vin pe el si vor sa se infrupte. Te lupti cu morile de vant si n-ai nicio sansa. Eu am semnalat de atunci gruparea infractionala din Spania.

Este aproape un cadavru pentru ca este aproape de faliment. Trebuie apreciata actiunea suporterilor. E nevoie de o competenta, de o responsabilitate", a spus Cornel Dinu pentru realitateasportiva.net.

Cornel Dinu: "Sunt scarbit total! E un haos cu tenta infractionala!"

Legenda alb-rosie ii acuza de ilegalitati pe spanioli:

"Aceasta actiune este infioratoare. Sunt scarbit total. Este vorba de proceduri care nu au fost respectate. De o AGA improvizata. Si eu am fost pacalit. Eu am crescut intr-o anumita educatie la Dinamo. E un haos cu tenta infractionala", a mai spus Cornel Dinu.