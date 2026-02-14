Aston Villa și Newcastle s-au întâlnit de Valentine's Day în ”16”-imile celei mai vechi competiții din lume, FA Cup, care se vede în România în exclusivitate pe VOYO.

Cele două echipe s-au confruntat pe ”Villa Park” din Birmingham, iar la capătul celor 90 de minute, ”coțofenele” s-au impus cu 3-1.

Cu un om în plus, Newcastle a trecut de Aston Villa în FA Cup

Gazdele au deschis scorul în minutul 14, prin Tammy Abraham, care a reluat în urma pasei decisive venite de la Douglas Luiz. Tot în prima repriză, Marco Bizot a fost eliminat.

În repriza secundă, Newcastle a turat motoarele și a câștigat în cele din urmă meciul.

Mai întâi, Sandro Tonali a restabilit egalitatea în minutul 63, ca în minutul 76 să realizeze ”dubla”. Nick Woltemade a pus cireașa pe tort în minutul 88.