Mijlocașul a primit un premiu cu această ocazie înaintea jocului cu Csikszereda, iar după fluierul final, s-a declarat extrem de emoționat.

Dan Nistor, după ce a ajuns la 500 de meciuri în Superliga: ”Nici când m-am însurat nu am avut așa emoții!”

Doar Ionel Dănciulescu are mai multe meciuri în Liga 1, 515, însă Dan Nistor și-a mai prelungit contractul cu U Cluj cu încă un sezon și va avea timp să devină jucătorul cu cele mai multe partide la nivelul primei ligi anul următor.

”Erau importante cele trei puncte, ne mențin în lupta pentru play-off. Sincer, am avut cele mai multe emoții, nici la debut nu am avut atâtea emoții. Vreau să transmit multe mulțumiri clubului U Cluj, domnilor de la Csikszereda pentru cadoul făcut, Ligii Profesioniste de Fotbal, tuturor celor care mi-au dat mesaje și m-au susținut.

A fost o zi incredibilă pentru mine, nu o să uit niciodată această zi. Sper să nu dezamăgesc. În 2010 am debutat, nu îmi vine să cred, nici când m-am însurat nu am avut așa emoții. Este o bornă foarte importantă pentru mine, pentru club, pentru suporteri, pentru familia mea. Sper să mai pot să mai joc și să ajung și pe locul întâi.

Am mai prelungit încă un an. Pe această cale, mulțumesc din nou clubului că are încredere în mine. Sper să nu le înșel încrederea și sper să ajung echipa să câștige. Cred că dintre aceste echipe aflate în lupta pentru play-off, avem cel mai greu program. Dacă vom acumula șase-șapte puncte, cred că vom fi și în play-off”, a spus Dan Nistor după meci.