Legenda lui Dinamo e gata sa vina la FCSB daca il vrea Becali! Florentin Petre: "M-as duce, tin telefonul cu mine"

Gigi Becali a anuntat cine va fi noul antrenor al FCSB-ului.

Dinu Todoran a fost alegerea patronului ros-albastrilor, care a dezvaluit ca l-a ales pentru ca in momentul in care a fost contactat pentru a se ocupa de Academie, se afla in Biserica.

Florentin Petre, fost jucator al lui Dinamo, a fost intrebat despre numirea fostului sau coechipier pe banca tehnica a FCSB-ului si a declarat ca Todoran merita. Intrebat daca ar fi acceptat o propunere venita din partea lui Becali, Petre a uimit cu raspunsul sau.

"Eu il cunosc foarte bine pe Dinu, de fapt din cauza lui m-am si lasat la Branesti. A fost colegul meu de camera cand am jucat acolo. A fost ultimul coleg de camera. Tot incerca, ma mai suna si Danciu: 'Bai, lasa-te!'

Eu sunt incantat, merita. A muncit foarte mult, a facut scoala de antrenori la zi. Fiecare antrenor tanar probabil merita o sansa ca asta. Probabil ca dupa ce se va termina campionatul, mai ales acum la Liga 3 o sa stau si eu mai mult pe la Biserica si prin manastiri, ca poate-poate am noroc si eu.

De la FCSB? Sincer sa fiu, tinand cont de moment, tinand cont de profesionalism, de atitudine, de a antrena o echipa buna, as merge nu numai acolo, ci la orice echipa m-ar solicita. Trebuie sa ne gandim profesional, sa ne gandim si noi ca antrenori. Am fost jucator, mi-am respectat foarte mult datoria. Am respectat tot ceea ce au insemnat cluburile unde am jucat, dar stiti cum e, nu se stie ce se poate intampla in viata.

Sa nu uitam ca nea Gigi, intr-un moment greu al vietii mele, a fost printre putinii care m-a ajutat, salvandu-mi sanatatea acum multi ani. Eu fiind frumos crescut si educat, daca mi se va cere vreodata, voi face tot posibilul sa ajut", a spus Florentin Petre pentru Digi Sport.