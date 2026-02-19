ANALIZĂ Dinamo, semn important pentru titlu. De ce a devenit echipa lui Kopic candidată serioasă la câștigarea campionatului

Dinamo, semn important pentru titlu. De ce a devenit echipa lui Kopic candidată serioasă la câștigarea campionatului Superliga
Florin Caramavrov
Caramavrov consideră că, prin realizarea ultimului transfer, gruparea „roș-albă” a devenit o candidată serioasă la câștigarea campionatului.

Nu sunt fan George Pușcaș, ba dimpotrivă, chiar am criticat în mai multe rânduri prestațiile lui de la naționala României, dar, privindu-i cifrele și competițiile în care a jucat, trebuie să-l consider un atacant foarte valoros pentru campionatul românesc.

Dinamo, semn important pentru titlu

Nicio echipă din SuperLigă nu are un atacant cu 46 de selecții la prima reprezentativă și 11 goluri marcate, ca să nu mai vorbim de cele 18 reușite în 28 de meciuri pentru naționala U21. Hai să zicem că acelea au fost demult, dar, de atunci, Pușcaș a strâns multe meciuri și multe goluri în Serie B din Italia, în Championship (Anglia) și chiar în campionatul Turciei, de unde Galatasaray o strivește pe Juventus cu 5-2. 

Iată bilanțul lui la echipele de club, pe fiecare sezon, de la 19 ani încoace:

- În 2015-2016, așadar la numai 19 ani, juca 17 meciuri în Serie B, adunând 5 goluri și o pasă decisivă pentru Bari. 

- Un sezon mai târziu, tot în Serie B – 21 de apariții cu 7 reușite la Benevento. 

- În 2017-2018, bifează 19 jocuri și dă 9 goluri pentru Novara, tot în Liga a doua italiană, după ce jucase 11 partide în Seria A, marcând un singur gol, pentru Benevento.  

- În 2018-2019, 33 de partide, 9 goluri și trei pase decisive la Palermo, în Serie B. 

- Sezonul următor, a prins nu mai puțin de 38 de meciuri la Reading, în Championship, reușind 12 goluri și trei pase decisive. 

- În 2020-2021 a scăzut – 21 de apariții, cu patru goluri și un assist, tot pentru Reading și tot în Championship

- 2021-2022 a fost cel mai slab sezon al lui în Championship – 25 de meciuri, cu doar un gol și un assist, tot la Reading, dar a prins și 22 de jocuri cu 8 goluri și două pase decisive la Pisa (Serie B).

- A continuat la Genoa în 2022-2023, cu 25 de meciuri, 4 goluri și un assist, tot în Serie B.

- În 2023-2024, 17 meciuri la Bari, în Serie B, unde a dat 4 goluri și un assist, dar a prins și 8 partide în Serie A, cu Genoa, fără nicio realizare.

- În 2024-2025, și-a relansat cariera la Bodrum, în prima ligă turcă – 8 goluri și un assist în 34 de meciuri -, plus trei goluri și trei pase decisive în Cupa Turciei.

- De pe 1 iunie 2025, n-a mai jucat niciun minut!

Asta ar putea fi o problemă, că e în afara jocului de peste 7 luni, dar în rest are cifre destul de bune, cu unele excepții. Cifre și competiții în care atacanții din România nu prea au jucat. 

Nsimba de la Craiova, de exemplu, un atacant foarte bun în Liga 1 de la noi, care are tot 29 de ani, ca și Pușcaș, a prins doar șapte meciuri în League 2 Franța, la Stade Lavallois, fără vreo contribuție pe tabela de marcaj. 

Dacă ne uităm la ce a adus Rapid în această iarnă, nici nu există termeni de comparație cu Pușcaș: brazilianul Thalisoon a dat vreo 8 goluri în trei ani, în competiții din Brazilia, iar Daniel Paraschiv a marcat doar trei goluri și a dat două pase decisive în doi ani de Segunda (Spania), la Oviedo și Cultural Leonesa.

Dinamo a făcut un transfer pentru titlu aducându-l pe George Pușcaș

De aceea spun că Dinamo a făcut un transfer pentru titlu aducându-l pe George Pușcaș, un „vârf” puternic, care a marcat constant în carieră, a făcut-o și la echipa națională. E un semn că Zeljko Kopic și ai lui se gândesc un pic la câștigarea campionatului, chiar dacă nu o spun răspicat, poate din superstiție sau poate pentru a nu pune presiune pe jucători.

Dinamo era neacoperită pe postul de atacant central, după plecarea lui Perica, și a mutat decisiv. Pe celelalte posturi, „câinii” stau destul de bine: Epassy e de același nivel cu Isenko sau Aioani, Opruț a devenit cel mai bun fundaș stânga din România, Stoinov și Boateng formează un cuplu de fundași centrali de mare siguranță, aflați pe primele două locuri în topul duelurilor câștigate – 65,8% și, respectiv 65,2%! În fața lor, găsim un mijlocaș la închidere de forță, Gnahore, care este și cel mai bun pasator din Liga 1, cu un procentaj de reușită a paselor de 91,4%! Cîrjan este unul dintre cei mai buni conducători de joc de la noi, Musi și Armstrong pun în permanență presiune din laterale. 

Având toate aceste atuuri și cu Pușcaș în centrul atacului, cred că Dinamo poate emite pretenții la titlu, chiar dacă Universitatea Craiova pare acum echipa mai bună, mai omogenă și mai eficientă.

Dinamo e pe locul 2 în clasament, cu 52 de puncte, la un punct de liderul Craiova. „Câinii” au a doua cea mai bună defensivă din Superligă, cu numai 23 de goluri primite în 27 de etape, după FC Botoșani, cu 22. 

