"Asta ar fi una dintre cerintele mele!" Poenaru a anuntat ce ii va cere lui Becali daca va semna cu FCSB: "De aceea s-a pierdut campionatul!"

Gigi Becali cauta variante pentru banca FCSB-ului dupa ce Toni Petrea a anuntat ca va pleca la finalul sezonului.

Ilie Poenaru este unul dintre numele vehiculate pentru banca tehnica a FCSB-ului. Antrenorul lui Clinceni a vorbit despre posibilitatea de a semna cu echipa lui Gigi Becali si a dezvaluit care ar fi una dintre cerintele sale pentru sezonul urmator.

Totodata, tehnicianul a analizat si sezonul ratat al ros-albastrilor, care au pierdut titlul pentru al saselea an consecutiv si a spus care a fost marea problema.

"S-a interpetat putin gresit ceea ce am vorbit. Am spus ca in momentul de fata sunt sub contract cu Clinceni, mai avem o etapa la Craiova, ne dorim sa castigam pentru a securiza acest loc 5. Ca sa merg sa negociez sau sa discut trebuie sa primesc acceptul clubului. Sunt la final de contract, dar se termina la finalul lui iunie. Pot negocia, dar e frumos sa vorbesti. Sunt deschis discutiilor cu oricine, inclusiv cu cei de la Clinceni.

Sunt constient unde ma duc. Mie imi place presiunea foarte mult, sa lucrez in presiune. Daca ai argumente, discuti si stii cum sa pui problema, cred ca lucrurile se pot rezolva.

Olaroiu, Reghecampf, toti cei care au facut performanta au stiut cum sa discute cu domnul Becali. Pentru mine, cred ca am scos maximul din ce puteam scoate la Clinceni. Nu am primit nimic pana acum. Daca ar fi sa fie, o sa merg, o sa discut. Va dati seama ca am si eu niste cerinte si vedem. Am o experienta destul de mare, cred ca pot gestiona. Daca in trei ani de zile am reusit sa gestionez un vestiar greu, cred ca as putea sa o fac si cu domnul Becali. Stiu, o sa spuneti ca nu se poate discuta cu dansul, dar eu cred ca se poate.

Cu totii ne asumam niste lucruri si le acceptam cand mergem acolo. Trebuie sa recunoastem ca in afara de drepturile TV, fac o paranteza, iar domnul Becali a tinut Liga 1 in viata, sunt 5-6 cluburi care au supravietuit datorita dansului.

Una dintre cerintele mele, daca ar fi sa fie, lotul ar trebui imbunatatit foarte mult, si numeric, si valoric. La FCSB ajung jucatori cu calitate. Cand ti se cere sa schimbi, ce va intra de pe banca, eu spun ca vor fi de valori apropiate. S-a pierdut campionatul pentru ca nu au avut schimbarile de care aveau nevoie, prea multi copii care nu aveau experienta necesara.

Eu cred ca respectul jucatorilor il voi castiga 100%, am metodele mele, stilul meu. Chiar daca nu ii poti multumi pe toti, mai devreme sau mai tarziu, toti imi vor da dreptate", a spus Ilie Poenaru pentru Digi Sport.