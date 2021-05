"A ales sa loveasca in noi si influentat de anumite voci!" Reactia lui Adi Popa dupa atacurile lui Gigi Becali! Ce a spus jucatorul 

Adi Popa (32 ani) a comentat declaratiile patronului FCSB.

Atacantul lui Clinceni a fost intrebat despre comentariile acide ale lui Gigi Becali la adresa jucatorilor care au fost si la echipa sa dupa ce FCSB a remizat cu echipa lui Ilie Poenaru, in ultima intalnire din playoff.

Adi Popa a dezvaluit care crede ca a fost motivul declaratiilor, acuzand ca patronul a fost instigat de apropiatii din club, probabil facand aluzie la Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului.

"Am lucrat cu dansul atata timp. Stim pe ce fond a venit reactia. Stim ca reactia a venit la nervi, era frustrare, suparat ca nu au reusit sa ne bata. A ales sa loveasca in noi si influentat de anumite voci probabil de pe langa, i-au spus probabil: 'Stai, ma, cu CFR au pierdut acum trei zile si uite cum au jucat cu noi'.

Atat i-a trebuit domnului Becali ca sa ne ia la rost. Categoric, nu am uitat, chiar a fost la unison discutia cu cei cinci de acolo care suntem. Suntem recunoscatori clubului, mai ales eu, ii sunt recunoscator domnului Becali pentru ca atunci cand am ajuns la Steaua, in vremea aceea. Stiu de domnul Reghecampf, care m-a dorit foarte tare.

Dansul a fost, in ciuda altor persoane, care nu m-au dorit si ii spuneau: 'Nu, nu, nu!' s-a uitat la un meci de-al meu la Chiajna, a avut incredere in mine si m-a adus acolo. Pentru asta, o sa ii fiu recunoscator, chiar daca mai arunca cu vorbe, eu m-am obisnuit. Am ajuns sus prin munca, fiind corect si integru, asta nu poate sa imi puna nimeni la indoiala", a spus Adi Popa la Digi Sport.

"Bai, eu v-am facut milionari!"

Gigi Becali a vorbit in exclusivitate la 'Ora exacta in sport' despre fostii jucatori, pe care i-a criticat pentru prestatia din meciul cu FCSB, comparandu-le jocul cu cel cu CFR Cluj.

"Fostii jucatori si-au facut datoria aseara, nu ne-au pus piedica, au jucat, si-au facut meseria pentru care sunt platiti. In viata trebuie sa stii pentru ce lupti. Trebuie sa luam lucrurile asa cum sunt si cum le spun. Daca lupti in viata ta pentru ceva, lupti. Dar daca tu lupti impotriva aluia care te-a creat. Cu Popa, care e dusmanos. Bai, in viata ta nu luai, erai la Chiajna, te-am luat de acolo, te-am dus in Anglia, milioane de euro ai facut.

Rusescu, ba, te-am luat de la Urziceni, ma. Te-am facut si pe tine milionar. Bai, Tanase, si pe tine te-am facut milionar, ma! V-am luat de unde v-am luat, cine stie pe unde ramaneati pe acolo. Nu zic, zic doar ca trebuie sa lupti pentru ceva adica. Daca tu cu CFR nu iti dai viata si tu, Rusescule, bati la misto o lovitura, cand jucatorul e culcat si bati la misto, pe jos, ca esti tu nas, fin cu Chipciu", spunea Gigi Becali in urma cu doua saptamani.