"Eu am principii, nu poate face el schimbarile!" Ce spunea Dinu Todoran despre o posibila colaboreare cu Becali in urma cu doi ani

Gigi Becali a anuntat ca noul antrenor al FCSB-ului va fi Dinu Todoran.

Dinu Todoran spunea acum doi ani ca ar accepta sa lucreze la FCSB, doar daca Gigi Becali nu s-ar implica in echipa.

"In meseria de antrenor te astepti sa primesti telefon de la orice echipa, dar trebuie sa ai principii. E foarte greu de gestionat situatia de la FCSB si chiar nu stiu ce se intampla acolo. Eu am lucrat cu MM, el e liantul dintre patron si antrenor. Cred ca un mare ajutor ca antrenor trebuie sa-l ai de la omul de langa tine de pe banca asa cum e MM. Nu cred ca e vreun antrenor care sa spuna ca n-a fost ajutat de MM.

Domnul Becali e de apreciat ca baga bani. Nu stiu daca vreo echipa din Romania are conditiile celor de acolo. Nu stiu daca domnul Becali trebuia sa intre atunci la pauza in vestiarul lui Bergodi. Niciun antrenor nu vrea sa-si vada patronul in vestiar la pauza. Nu e deloc ok. Patronul trebuie sa vina sa se uite la meci. E normal dupa meciuri sa fie sedinte, dar in vestiar nu", spunea Dinu Todoran la GSP Live, in urma cu doi ani.

Gigi Becali a fost refuzat de Marius Sumudica si Nicolae Dica si a fost nevoit sa gaseasca rapid un inlocuitor pentru Toni Petrea, care a anuntat ca va pleca la finalul sezonului actual. Patronul FCSB-ului a decis sa il aleaga pe Dinu Todoran, un fost antrenor al lui CSM Slatina, dar si al juniorilor lui FC Voluntari.

Ca jucator, Dinu Todoran a reusit sa castige titlul cu Unirea Urziceni in sezonul 2008-09 si a ajutat-o pe FC Botosani, dar si pe FC Voluntari sa promoveze in Liga 1 de pe prima pozitie.