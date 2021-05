Noul antrenor al lui Becali, demis dupa doar cinci meciuri de la CSM Slatina! Cine este Dinu Todoran 

Gigi Becali a anuntat ca si-a ales noul antrenor pentru sezonul urmator.

Dinu Todoran (42 ani) este alegerea patronului FCSB pentru banca tehnica, dupa ce a fost refuzat de Marius Sumudica si Nicolae Dica. Gigi Becali a dezvaluit si cum l-a ales pe noul tehnician, care a ramas liber de contract in luna martie a acestui an.

Ultima echipa pregatita de Todoran este CSM Slatina, echipa pe care o preluase in decembrie 2020 si de care s-a despartit dupa doar cinci meciuri. In mandatul sau, echipa din Liga 2 a inregistrat trei infrangeri si doua egaluri.

De asemenea, Todoran, care a obtinut Licenta PRO in acest an, a pregatit-o pe FC Voluntari pentru patru meciuri in 2017 si a fost si antrenorul echipei de juniori a ilfovenilor.

In cariera de jucator, Dinu Todoran a trecutg pe la cluburi precum Petrolul, Astra Ploiesti, Farul Constanta, Unirea Urziceni, FC Botosani si FC Voluntari.