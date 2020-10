"Le-au scos mingea din poarta! Brigada de arbitrii a jucat pentru FCSB!" Inca un ATAC al PCH la arbitrul Petrescu la 4 zile dupa derby! Fanii au gasit o noua posibila 'gafa' a centralului

FCSB s-a impus in derby-ul cu Dinamo, 3-2, insa meciul nu a fost unul lipsit de controverse!

Arbitrul Radu Petrescu a fost in centrul controverselor dupa mai multe decizii luate. Una dintre ele si cea mai flagranta este penalty-ul acordat ros-albastrilor dupa un duel in careu intre Dennis Man si Isma Lopez, in urma caruia FCSB a primit penalty, iar spaniolul de la Dinamo a fost eliminat.

Decizia a fost criticata intens de specialistii din domeniu, dar si de jucatorii si antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra.

La 4 zile de la meci, PCH a venit cu un comunicat in care reclama o noua posibila 'gafa' a centralului Petrescu. In minutul 81 al meciului, Dinamo a avut dubla ocazie de a inscrie. Fabbrini a lovit cu capul din careu, iar balonul a fost scos de Andrei Vlad in ultimul moment, insa suporterii considera ca mingea ar fi depasit linia portii.

"Inchide ochii, domnu' arbitru,

Ajuta oaia sa traga la titlu!

(vorba cantecului pe care il punem la comentarii)

Nicio reluare, nicio analiza pentru golul asta atat de clar ca se vede din turnul de parasutism de langa Arena.

Ca sa fie clar ca toata brigada de arbitrii a jucat pentru fcsb in meciul asta. Ca pe vremea lui Ceasca si Valentin. Macar aia aveau grija sa nu se televizeze meciurile.

Le-au scos mingea din poarta si ne-au bagat-o noua.

Vlad e arcuit cu bratele peste linia corpului, care este indoit spre spate. Genunchii sunt si ei cu totul in poarta.

In plus, acest stop cadru nu e cel mai clar. Se vede ca mingea mai are o lungime pe care o parcurge pana la contactul cu mainile portarului.

VOUA CUM VI SE PARE?

Va e frica de VAR si va plangeti ca e prea scump! Ce comici! Si senzorul ala care iti arata ca mingea a trecut de linia portii, tot 1 milion costa?

A mai fost o faza in repriza a doua, un hent facut de un spurcat in duel cu Camara in careu. 3 televiziuni - NICIO RELUARE!

Si onor Comisia de Disciplina tot ca pe vremea lui Nea Nicu. Au vazut ca Lopez nu l-a atins pe Denis Man, dar i-au dat suspendare.

Penis a incercat sa se justifice la tv spunand ca este putin cam dezechilibrat. Dar nu justifica prefacatoria caderii. Daca nu era plasa portii, s-ar fi rostogolit pana la panourile publicitare.

Rauta a primit 3 etape de suspendare. Nici macar nu s-a luat in calcul ca jucatorul advers mai avea putin si-i dadea jos si tricoul si chilotii (spre marea satisfactie a cimpanzeului meme)

PENTRU RADU PETRESCU SI PENTRU POLITICIANUL CU FANION, MARIUS NICHIOARA, NICIO PEDEAPSA?

Ii vom vedea iar pe teren etapa viitoare?

Si voi aveti tupeul sa spuneti ca pe la comisii sunt oameni curati?

Facem un apel catre Alexandru Deaconu, adevaratul boss al arbitrilor, cel care purta cu mandrie emblema stelei pe echipamentul de antrenament:

Sa-i ofere lui Radu Petrescu decoratia pe care a primit-o la Cotroceni, pentru merite deosebite, dupa ce a distrus un meci, in celebrul caz "bricheta"!

Haideti fratilor sa rupem comunitatea socios, sa le bagam frica in oase, sa vada ca suntem regimente, batalioane, sa stie ca tavalugul nu poate fi oprit!", se arata in comunicatul PCH.

