"E frustrant sa cauti solutii, bani si sa vina cate un ticalos, gen Petrescu, sa strice tot!" ATAC DUR al lui Negoita dupa FCSB - Dinamo: "Cate luni de suspendare va avea ticalosul?"

Problemele de arbitraj din derby-ul FCSB - Dinamo sunt discutate si criticate in continuare.

Fostul patron al lui Dinamo, Ionut Negoita a vorbit despre meciul cu FCSB si erorile de arbitraj care au fost facute de Radu Petrescu pe parcursul meciului. Negoita a folosit cuvinte dure la adresa centralului.

"Acel VAR pe care multa lume l-a implementat la noi intarzie. Oare de ce? Nu stiu, va spun ca sunt multi ticalosi in arbitraj. Haideti sa vedem dupa ce s-a intamplat la Dinamo cate luni de suspendare va avea acest ticalos.

Cand s-a gresit, foarte rar, in favoarea lui Dinamo, au stat cate sase luni. Cand s-a gresit impotriva lui Dinamo, de multe ori nu s-a stat nicio etapa. Despre ce vorbim?

Sa dai in minutul 80 intr-un derby si penalty, si cartonas rosu, nu prea se intampla. Doar daca esti rau intentionat. Eu de cand l-am vazut pe Petrescu mi-am dat seama ca lucrurile sunt clare", a spus Ionut Negoita pentru Digi Sport.

"E foarte frustrant sa cauti solutii, bani si sa vina cate un ticalos, gen Petrescu, sa strice tot!"

Intrebat despre proiectul pe care investitorii spanioli incearca sa il construiasca la Dinamo si despre transferurile facute de acestia, Negoita a raspuns sincer.

"Sincer, daca cei pe care i-au adus din Spania sunt profesionisti, din ce am auzit unii dintre ei chiar sunt, e o treaba foarte buna sa nu se amestece in povestea asta. Au grija arbitri sa descurajeze orice intentie de a face o echipa buna la Dinamo. Am vazut in ce directie se duc lucrurile, am vazut in derby.

E foarte frustrant sa cauti solutii, bani, sa-ti toci nervii si sa vina cate un ticalos, gen Petrescu, si sa-ti strice toata povestea. E un arbitru slab? Haideti sa fim seriosi. Daca e slab, ce cauta acolo? Cred ca si astia slabi sunt folositi sa rezolve niste lucruri", a adaugat fostul patron al lui Dinamo.