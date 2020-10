A venit 'nota de plata' dupa derby-ul FCSB - Dinamo! Ce suspendari au primit fotbalistii eliminati in timpul meciului 

FCSB s-a impus in controversatul derby cu Dinamo de pe Arena Nationala, 3-2.

Meciul nu a fost lipsit de controverse, iar Dinamo a incheiat meciul in 9 oameni dupa ce doi fotbalisti au fost eliminati. Isma Lopez a fost eliminat in minutul 75 dupa o intrare in careu la Dennis Man, faza care a fost extrem de criticata dupa meci.

Ulterior, 'cainii' au ramas in 9 oameni in minutul 92, dupa ce Rauta a incasat rosu direct in urma unui fault la Octavian Popescu.

Comisia de Disciplina din cadrul FRF a venit cu o sanctiune pentru cei doi jucatori, asfel ca Isma Lopez a fost suspendat pentru un meci si a primit o amenda de 740 de lei. Situatia nu este la fel pentru Rauta, cel care a fost suspendat pentru 3 partide si a primit o amenda de 3 500 de lei.

"In baza art. 63.1.1, raportat la 63.2.1 din RD, se sanctioneaza jucatorul Ismael Blanco Lopez (Dinamo) cu suspendare pentru un joc si o penalitate sportiva de 740 lei; In baza art. 63.1.b, raportat la 63.2.4.a din RD, se sanctioneaza Alexandru Ilie Rauta (Dinamo) suspendare pentru trei jocuri si o penalitate sportiva de 3.500 lei", se arata in comunicatul de pe lpf.ro.