Dennis Man rupe tacerea dupa faza PENALTY-ului din derby:"Eu nu sunt genul care sa faca asta!" Ce spune despre un eventual transfer

Dennis Man este la unul din cele mai bune starturi de sezon pe care le-a avut in cariera.

Fotbalistul de la FCSB are 9 goluri in 9 partide si este increzator cand vine vorba despre viitorul sau. Jucatorul a revenit direct in derby-ul cu Dinamo, obtinand penalty-ul prin care FCSB a castigat meciul. Intr-un interviu acordat site-ului Federatiei Romane, Man a vorbit despre forma extraordinara prin care trece, dar si despre perioada scurta care l-a facut sa fie departe de teren.

"E cel mai bun sezon din cariera mea, am inceput foarte bine, am reusit sa inscriu de multe ori, ma bucur ca am reusite, atat la nationala cat si la echipa de club am reusit sa ajut echipa"

"Din pacate, saptamana aceasta pe care am avut-o cu acest virus m-a dat putin in spate, nu neaparat fizic, cat psihic. Este un virus greu, nici nu stii la ce sa te astepti, eu n-am avut simptome asa puternice, in primele zile ma simteam normal, dar dupa cateva zile am inceput sa-mi pierd gustul si mirosul si sa am niste dureri de cap. Este un virus greu si nu-i doresc nimanui sa treaca prin asta", a declarat Dennis Man.

Colegii lui Man de la selectionata U21, Tudor Baluta si Valentin Mihaila au prins transferuri la echipe precum Dinamo Kiev sau Parma. Jucatorul nu se grabeste cand vine vorba de o mutare in strainatate si este increzator ca la un moment dat va veni si vremea lui.

"Vreau sa-i felicit pe Baluta si Mihaila, ambii sunt jucatori foarte buni si merita sa fie la un nivel ridicat. Eu as vrea sa las lucrurile sa mearga de la sine, ma pregatesc, imi vad de treaba mea, o sa vina si randul meu".

Faza penalty-ului din care FCSB a reusit victoria, a fost unul din cele mai dezbatute subiecte de dupa derby. Fotbalistul FCSB-ului a dezvaluit ce s-a intamplat mai exact la acel duel.

"Am vazut reluarile si am vazut ca el chiar a atins mingea, nu cadeam daca nu eram dezechilibrat putin. Am vazut ca sunt discutii, insa eu nu sunt genul de jucator care sa simuleze. Ma bucur ca am castigat!".