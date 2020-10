O lume NEBUNA, NEBUNA DE TOT! Ronaldo si Juventus, aproape sa castige la masa verde cu Napoli dupa un SPECTACOL PENIBIL in Italia! Ce s-a intamplat in ziua derby-ului

Juventus-Napoli se va termina, cel mai probabil cu 3-0 pentru supercampioana din Serie A.

N-a fost sa fie Pirlo vs Gattuso de data asta! Napoli n-a primit acceptul autoritatilor sanitare din orasul ei de a calatori spre Torino, dupa ce doi jucatori si un membru al staff-ului au fost gasiti pozitivi la testul COVID. Juventus n-a tinut cont si a tratat ziua exact ca una de meci, desi stia ca nu va exista unul. Pentru a putea avea un caz la comisii, Juve era constienta insa ca trebuie sa apara la joc ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Inclusiv pe Twitter si Facebook, administratorii conturilor au postat ca si cum partida urma sa se dispute.

Clubul a anuntat chiar ca permite accesul a 1000 de fani, cota agreata de sefii ligii si de autoritatile politice si sanitare in pachetul de masuri prin care fanii sunt reintegrati in peisajul din Serie A. Mai putin de 50 au venit insa in aceasta seara pe Juventus Stadium, constienti ca fac drumul degeaba. Fotbalistii au urmat programul normal al unei zile de meci, au iesit la incalzire si au asteptat sa joace in fata unui adversar imaginar. Spectacolul greu de acceptat i-a adus lui Juventus sute de mii de reactii negative pe paginile de socializare ale clubului. Si multe selfie-uri facute de fotbalisti pe gazon, intr-o seara in care, cel mai probabil, au marcat 3 goluri fara ca macar sa loveasca o data mingea!

