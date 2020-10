Mihai Stoica s-a infuriat si a intrat in direct! Dialog cu Ion Crciunescu dupa scandalul MONSTRU de la derby: "Maaa... daca asta nu e penalty la Man... Doamne, Dumnezeule!"

Mihai Stoica sustine ca Radu Petrecu nu avea cum sa nu dea penalty la duelul dintre Isma Lopez si Man cat timp a luat aceeasi decizie la un alt contact 'soft', cel dintre Pantiru si Alexander Gonzalez.

Stoica a ales sa nu-i dea nicio replica lui Cosmin Contra, dupa ce antrenorul lui Dinamo declarase despre managerul general al FCSB ca este un "personaj care n-a facut nimic bun in fotbalul romanesc". Stoica dezminte un conflict pe care l-ar fi avut cu Contra.

MM a avut un schimb de replici la Digisport si cu Ion Craciunescu, intervenit pentru a-i explica de ce nu trebuia dat penalty la duelul Man - Isma Lopez.

"Nu am calcat pe tunel, am plecat prin tribuna, pe sus, direct la vestiare. Nu stiu ce s-a intamplat pe tunel. Am vazut chipuri incruntate si atat. Am vazut si eu gestul portarului cand a vrut Toni Petrea sa dea mana cu el. Unii stiu sa piarda, altii nu stiu, nu-i nicio problema. L-a injurat, "de puta madre" i-a zis. In spaniola nu e asa dura ca in romana. E o injuratura neutra in spaniola. Cunosc declaratia lui Cosmin Contra, am vazut ce a spus. Am fost la meci in calitate de spectator. Nu am fost pe banca tehnica. Daca Dinamo ramanea in minutul 12 in 10 oameni, meciul se joaca altfel. Cred ca aveam deja 1-0, nu?

Radu Petrescu vede fault, nu da nici galben. Este rosu clar! Daca s-a dat penalty impotriva noastra, la Man cum sa nu dai? Maaa... e mai clar! Nu e rosu, dar e penalty! Cu antebratul, Isma Lopez il impinge pe Man in zona lombara. In saritura, e foarte usor sa fii dezechilibrat. Daca nu e adevarat asta, atunci... Inca mai insistati ca nu-l impinge pe Man dupa toate explicatiile? Doamne, Dumnezeule! Uitati-va la faza! Eu nu dadeam penalty aici, dar nu dadeam nici la Dinamo! Nu e o eroare mai grava decat alta", a spus MM Stoica.

Explicatiile lui Ion Craciunescu: "Nu putem sanctiona jucatorul care face una tac de deposedare corect, joaca mingea din lateral, apoi se produce un contact. Nu putem sa spunem ca, daca dam o palma in pieptul unui adversar, e un gest normal. Nu cred ca o actiune a unui jucator care vine cu palma in pieptul adversarului face o actiune normala de joc. Sunt doua fapte: prima greseala o comite Pantiru cu un brat in lateral, il loveste pe adversar. Ii dau galben pentru amplificare lui Gonzalez, asta e a doua greseala. Dar asta nu inseamna ca nu dau penalty. La Gol e rosu, da."