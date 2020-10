Dinamo face un TRANSFER de urgenta dupa derby-ul cu FCSB! Fundasul care a dat piept cu Messi si vine sa-i ajute pe 'caini'

Dinamo cauta sa se intareasca in compartimentul defensiv, asta dupa ce la meciul cu FCSB a avut mari probleme.

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, dinamovistii s-au fi inteles cu fundasul Gironei, Pedro Acala, in varsta de 31 de ani. Jucatorul nu mai e in gratiile antrenorului Gironei, nefiind folosit in aceasta stagiune.

Dinamo s-a reprofilat rapid, asta dupa ce fundasul grec Papadopoulos ar fi avut pretentii ridicate din punct de vedere financiar. Pedro Acala are doua sezoane jucate in prima liga din Spania, bifand 33 de partide si un gol in tricoul Gironei.

Pedro Acala mai are un singur an contract cu spaniolii, Dinamo sperand ca pana maine sa se inteleaga cu clubul in privinta transferului. Jucatorul este cotat in acest moment la 650 de mii de euro.