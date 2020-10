MM Stoica, criticat DUR pentru iesirile din timpul derby-ului cu Dinamo! "Se maimutareste! Nici Mourinho nu face asa!" 

Mihai Stoica a fost numit presedinte al Consiliului de Administratie al celor de la FCSB.

Dupa doar cateva zile, la derby-ul cu Dinamo, a fost protagonistul unui scandal, injurandu-si adversarii, criticand arbitrajul si incepand din nou sa planga.

Fostul jucator al Stelei, Valeriu Rachita, a comentat reactiile lui MM, atacandu-l dur pentru gesturile din ultimele zile.

Oficialul "ros-albastrilor" a fost aproape de a se bate cu antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra, pe tot parcursul meciului ei fiind vazuti nervosi, iar la final adresandu-si jigniri pe drumul catre vestiare.

"Nu sunt de acord cu acele maimutareli ale lui Mihai Stoica. A revenit dupa retragerea lui Gigi Becali, dar a revenit cu lucruri nespecifice fotbalului. Ma uitam la United - Tottenham, dar nu l-am vazut pe Mourinho sa faca asa. Respecta-ti adversarii, nu stii cand ajungi in partea cealalta", a spus Rachita, potrivit DigiSport.

Fostul fotbalist a comentat si greselile de arbitraj din timpul derby-ului dintre FCSB si Dinamo: "Din pacate, omul in negru a avut un rol important in desfasurarea derby-ului. Eu am spus de 9 ani ca acest arbitru nu simte jocul, nu stie sa conduca jocul spre un deznodamant normal."