A fost sau nu prea?! Penalty controversat in FCSB - Dinamo! Pantiru a pus mana in fata lui Gonzalez, iar Radu Petrescu a dat 11 metri

In minutul 25, Dinamo a primit penalty dupa o incursiune in careu a venezueleanului Gonzalez. Borja Valle a inscris fara emotii.

Radu Petrescu n-a avut nicio ezitare in momentul in care a aratat punctul de la 11 metri. Reluarile arata ca Pantiru a pus o mana in fata fundasului dreapta dinamovist, insa intensitatea contactului lipseste in totalitate. Fanii au reactionat in comentarii pe pagina de Facebook Sport.ro. Daca dinamovistilor li se pare penalty clar, rivalii contesta acordarea loviturii de pedeapsa.

Ti se pare penalty?