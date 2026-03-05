Kevin Ciubotaru și Andrei Cordea au acum aceiași impresari

Kevin Ciubotaru a semnat un contract de reprezentare cu agenția de impresariat Triple K Sports. Compania cu sediul în Jeddah (Arabia Saudită) este una dintre cele mai respectate astfel de societăți din zona Golfului Persic.

TKS mai are sub contract numeroși jucători, precum Muhannad Shanqeeti (Arabia Saudită / Al Ittihad), Ziyad Al Agele (Arabia Saudită / Al Fateh), Alassana Jatta (Gambia / Notts County), Joshua Brenet (Olanda / Kayserispor), Eissa Waleed (Qatar / Al Gharafa), Saed Baatia (Qatar / Al Gharafa), Saeed Baattiah (Arabia Saudită / Al Fateh), Abdoulie Tamba (Gambia / IFK Norrkoping), Abdulrahman Al-Sanbi (Arabia Saudită / Al Ahli SFC), Marwan Al-Sahafi (Arabia Saudită / Royal Antwerp), Mahmudu Bajo (Gambia / Steaua Roșie Belgrad), Andrei Cordea (România / CFR Cluj), Baker Kalbouneh (Iodania / Al-Wehdat SC), Matheus Saldanha (Brazilia / Sharjah FC), Mallik Wilks (Anglia / Pendikspor), Jack Moorhouse (Irlanda / Leyton Orient), Gboly Ariyibi (Anglia / FK Radnicki Nis), Dino Hotic (Bosnia și Herțegovina) sau Glen Kamara (Finlanda / Rennes).

Dacă Ciubotaru este al optulea fotbalist din portofoliul companiei, după cota de piață, cel mai valoros fotbalist reprezentat de saudiți este Andrei Cordea (1.8 milioane de euro). Mutarea ar putea deschide drumul către transferul fundașului român în Arabia Saudită, Qatar sau Turcia, campionate în care firma are o prezență puternică, în vara viitoare.

Ciubotaru este fan Dinamo, Roma și Arsenal

Kevin Ciubotaru (22 de ani) este născut la Roma și s-a format la juniorii cluburilor Polisportiva Citta din Ciampino, Rapid Viena, FV Austria XIII, Admira Wacker, AVA Football Club, Parma Calcio, Kinetic Academy și Glasgow Rangers. La nivel de seniori a evoluat pentru Rangers FC B (2022-2023), FC Hermannstadt (2023-2024, 2025-prezent) și Unirea Ungheni (2024-2025 / împrumutat).

Are selecții pentru naționalele de juniori ale României (U15, U16, U21) și a debutat la reprezentativa de seniori, pe 9 octombrie 2025, în amicalul cu Moldova. Acesta poate acoperi posturile de fundaș stânga și mijlocaș stânga și este cotat la 400.000 de euro. Ciubotaru este un fan al echipelor AS Roma, Dinamo București și Arsenal Londra și îl are model pe Theo Hernandez (Alaves, Real Madrid, Real Sociedad, AC Milan, Al Hilal). De altfel, acesta a fost aproape de un transfer la Dinamo, în 2023.

