Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a susținut că transferul lui Kevin Ciubotaru la campioana en-titre nu se va face.

Kevin Ciubotaru nu vine la FCSB

Oficialul roș-albaștrilor a anunțat, în același timp, pe contul său de Facebook, că se poartă negocieri pentru un atacant ce evoluează în afara României.

Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul stânga de la FC Hermannstadt, a fost o țintă a lui FCSB la finalul anului trecut.

Campioana ajunsese la un acord cu sibienii în schimbul sumei de 400.000 de euro, însă jucătorul a ezitat să accepte propunerea.

Statisticile lui Ciubotaru

Cotat la 400.000 de euro, Kevin Ciubotaru a devenit un om de bază la Sibiu. În actuala stagiune, fundașul a bifat 24 de apariții în SuperLiga și Cupa României, reușind să ofere două pase decisive, totalizând 1.884 de minute pe gazon.

Jucătorul format la academii din străinătate (Italia, Austria sau Scoția) mai are contract cu Hermannstadt până în vara anului 2028.