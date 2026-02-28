Ardelenii au deschis scorul în minutul 16 prin Aliev, iar în minutul 27 Muhar a majorat avantajul, ambele goluri venind din pasele decisive ale lui Andrei Cordea. Pentru gazde a punctat Alexandru Ișfan, în minutul 65.

Andrei Cordea i-a dedicat victoria lui Ilija Masic

La final, Cordea nu s-a bucurat pe deplin pentru cele două assist-uri, ci a transmis un mesaj emoționant pentru colegul său, Ilija Masic, accidentat grav în această săptămână.

„Îmi pare rău pentru Masic (n.r. – Ilija Masic), pentru el am câștigat astăzi. De aceea nici nu sunt foarte fericit, pentru că săracul și-a rupt tendonul la antrenament. El a crezut că l-a lovit cineva, dar doar i-a plesnit tendonul. Suntem alături de el, încercăm să-l ajutăm cât de mult putem. Suntem o familie. Vă spun public, dacă are nevoie de ceva, suntem alături de el și nu dăm înapoi.

Astăzi am reușit să dau și două pase de gol, am jucat bine, sunt mulțumit. Chiar dacă nu am jucat trei meciuri, a trecut o perioadă mai proastă pentru mine, dar poate că Dumnezeu așa a vrut să fie.

M-am gândit mai bine și poate că Dumnezeu a vrut să fie așa. Poate dacă jucam se întâmpla ceva și mai rău. Mă pregătesc acum de play-off.

Vreau să-mi amintesc obiectivul de a fi campion. Cât timp mai avem șanse, voi lupta și voi încerca să dau totul pe teren. Cât despre locul 6, cine merită să fie acolo, cu siguranță va fi acolo”, a spus Andrei Cordea după meci.

Masic, fundaș central de 26 de ani, transferat în această iarnă, a suferit o ruptură de tendon ahilian și a fost operat la Turku, în Finlanda. Recuperarea va fi de durată, iar cel mai probabil va rata restul sezonului.

CFR Cluj va termina sezonul regular pe teren propriu. Formația din Gruia se va duela cu Dinamo sâmbătă, 7 martie, LIVE TEXT pe Sport.ro.