Fotbalistul a dezvăluit că a purtat o discuție cu cei din conducerea clubului și i-a informat că își dorește un transfer în străinătate în vară, însă nu înainte de a câștiga un trofeu cu Universitatea Craiova.

Ruptură între Ștefan Baiaram și agentul Mihăiță Pleșan

Mihăiță Pleșan l-a reprezentat până de curând pe Ștefan Baiaram, însă între cei doi s-a produs o rupture. Impresarul a explicat că a renunțat la colaborarea cu atacantul Universității Craiova, deoarece fotbalistul avea legături cu mai mulți agenți.

Pleșan a dezvăluit că Universitatea Craiova a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro pentru transferul lui Ștefan Baiaram.

”Nu știu. În momentul ăsta, el nu mai e cu mine. Nu am mai continuat. Au fost alte opinii și am zis ca fiecare să își vadă de treaba lui. Fiecare își alege. Mie nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părți.

Doi ani de zile am lucrat, am colaborat, am fost alături de el și am adus oferte pentru el. Am adus două oferte pentru el. Nu s-a materializat niciuna, deși pe foarte mulți bani. În jurul a 4 milioane de euro. (n.r. Ștefan are o clauză cu Craiova?) Nu. Nu știu. Sau nu avea, când lucram eu cu el”, a spus Mihăiță Pleșan, conform Fanatik.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt.

Ștefan Baiaram: ”Cu siguranță voi pleca în vară!”

Baiaram spune că a discutat cu conducerea Craiovei, care i-a promis că îl va lăsa să plece în această vară. Până atunci, fotbalistul cu 12 goluri marcate în acest sezon visează la un event cu formația din Bănie.

"Am avut o ședință cu Mister, cu staff-ul. Știu că n-am trecut prin cea mai bună perioadă a mea. Din păcate, în cantonament n-am fost la sută la sută. Apoi a venit acea suspendare pentru gestul pe care îl regret. Am avut însă o discuție cu staff-ul și le mulțumesc.

Mă bucur că am înscris. Nu mai înscrisesem de ceva timp, dar nu acest lucru e important. Important e să-mi îndeplinesc obiectivele și să iau minim un trofeu anul acesta.

Ce ar însemna un event? Pentru mine ar însemna cel mai frumos vis, ceva incredibil. Pentru asta m-am apucat de fotbal. Dacă aș lua și Cupa, pot să plec liniștit.

Da, cu siguranță voi pleca în vară. Nu vreau să mai repet ce am spus de atâtea ori. Am avut o discuție cu conducerea, care mi-a promis că dacă totul va fi bine anul acesta mă va lăsa să plec. Îmi doresc să iau campionatul, să rămân în istoria acestui club, iar după să plec la mai bine.

Conducerea știe în mare parte că voi pleca, dar vreau să mă focusez pe Craiova și la vară va fi altceva", a spus Ștefan Baiaram.