Dinamo este o echipă care a început să investească tot mai mult în ultimele campanii de transferuri, iar rezultatele nu au întârziat să apară. De exemplu, cei care conduc destinele clubului din ”Ștefan cel Mare” au luat decizia de a investi o sumă consistentă la începutul stagiunii, pentru mutările din vară invocând ”oportunități de nerefuzat”.

În total, Dinamo a investit puțin peste 1,8 milioane de euro pentru jucătorii transferați. Cel mai scump a fost Nikita Stoinov, adus pentru 450.000 de euro. Cum ”câinii” sunt, la cum arată lucrurile până acum, chiar dacă mai sunt de jucat destul de multe runde din întrecerea regulară, cu șanse mari să se califice în play-off-ul din Superliga României, se dorește întărirea echipei și în această iarnă.

După cum Sport.ro a anunțat săptămânile trecute, Dinamo s-a gândit inclusiv la aducerea unui fotbalist de națională, la aducerea lui Kevin Ciubotaru! Era momentul în care cluburile FCSB și FC Hermannstadt anunțau că s-au înțeles pentru fundașul stânga, urmând ca formația campioană să negocieze și cu jucătorul, dar și formația din ”Ștefan cel Mare” s-a gândit la aducerea acestuia la acel moment.

Acum, el nu va ajunge nici la FCSB, urmând, se pare, la cum arată lucrurile în aceste zile, să facă pasul în afara României.

În toamna anului 2023, Dinamo a fost nevoită să lucreze cu un buget redus în perioada de mercato. Astfel au ajuns sub comanda lui Ovidiu Burcă, antrenorul de la acea vreme, jucători liberi, unii fiind tineri de perspectivă.

Foarte aproape de Dinamo a fost și fundașul stânga Kevin Ciubotaru. Acesta a trecut probele și ar fi trebuit să semneze un contract valabil până la finalul sezonului. Numai că mutarea a picat în ultimul moment, iar Kevin Ciubotaru a semnat în cele din urmă cu Hermannstadt.

Dinamo nu își explică nici acum cum a ratat acea mutare, în acel moment, pentru că ar fi trebuit să fie mai insistentă. Drept dovadă, acum FC Hermannstadt este asaltată cu telefoane pentru transferul lui Ciubotaru.

”A fost o greșeală uriașă! O eroare mare făcută de noi, pentru că ar fi trebuit să îl luăm cu orice preț. Eram înțeleși cu el, i-am făcut oferta, contractul era gata, dar nu știu cum a intrat FC Hermannstadt, prin Dănuț Coman, pe fir și l-a semnat!

Era, cu siguranță, la cum a arătat evoluția per total a lui Ciubotaru la FC Hermannstadt, o mutare foarte importantă pentru noi, un transfer important, care putea aduce apoi și bani”, a spus o persoană din cadrul clubului Dinamo pentru Sport.ro.

