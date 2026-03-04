Miercuri seară, Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României în urma eliminării lui CFR Cluj, scor 3-1, după prelungiri. Ultimul gol al meciului a fost înscris de Ștefan Baiaram, care a apărut la flash-interviul de după joc și a vorbit inclusiv despre plecarea de la echipă.

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitate Craiova

Baiaram spune că a discutat cu conducerea Craiovei, care i-a promis că îl va lăsa să plece în această vară. Până atunci, fotbalistul cu 12 goluri marcate în acest sezon visează la un event cu formația din Bănie.

"Am avut o ședință cu Mister, cu staff-ul. Știu că n-am trecut prin cea mai bună perioadă a mea. Din păcate, în cantonament n-am fost la sută la sută. Apoi avenit acea suspendare pentru gestul pe care îl regret. Am avut însă o discuție cu staff-ul și le mulțumesc.

Mă bucur că am înscris. Nu mai înscrisesem de ceva timp, dar nu acest lucru e important. Important e să-mi îndeplinesc obiectivele și să iau minim un trofeu anul acesta.

Ce ar însemna un event? Pentru mine ar însemna cel mai frumos vis, ceva incredibil. Pentru asta m-am apucat de fotbal. Dacă aș lua și Cupa, pot să plec liniștit.

Da, cu siguranță voi pleca în vară. Nu vreau să mai repet ce am spus de atâtea ori. Am avut o discuție cu conducerea, care mi-a promis că dacă totul va fi bine anul acesta mă va lăsa să plec. Îmi doresc să iau campionatul, să rămân în istoria acestui club, iar după să plec la mai bine.

Conducerea știe în mare parte că voi pleca, dar vreau să mă focusez pe Craiova și la vară va fi altceva", a spus Ștefan Baiaram.