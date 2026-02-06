FC Argeș s-a impus cu 3-1 în fața lui FC Hermannstadt, într-un meci din runda a 26-a din Superliga.

Golurile piteștenior au fost marcate de Bettaieb (31', 83') și de Robert Moldoveanu (80'), în timp ce Sergiu Buș (88') a marcat pentru sibieni.

Kevin Ciubotaru a rupt tăcerea: „Am vorbit după sărbători și nu s-a întâmplat”

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt și-a dorit să ajungă la FCSB în această iarnă, dar transferul nu s-a realizat, iar Gigi Becali a explicat motivul AICI.

Kevin Ciubotaru a dezvăluit că au existat discuții cu oficialii formației roș-albastre, dar mutarea nu s-a concretizat în cele din urmă.

„Nu vreau să mă gândesc la transferuri. Eu trebuie să mă gândesc ce să fac pe teren. Niciodată nu am luat o decizie. Am vorbit după sărbători (n.r. cu cei de la FCSB) și nu s-a întâmplat, iar acum sunt la Hermannstadt. Mă gândesc doar la Hermannstadt”, a spus Kevin Ciubotaru.

Fundașul lateral a vorbit și despre situația complicată în care se află sibienii, după o nouă înfrângere suferită în campionat.

„E o situație din care nu e ușor să ieși. Nu e vorba de valoare. Trebuie să fim uniți. După cartonașul roșu trebuia să fim mai uniți.

(n.r. despre ședința de la vestiare) Am vorbit despre greșelile pe care le-am făcut. Trebuie să fim puternici mental”, a adăugat jucătorul lui FC Hermannstadt.

În urma acestui rezultat, FC Argeș a urcat pe poziția a patra din Superliga, în timp ce FC Hermannstadt rămâne în zona roșie, pe poziția a 15-a.

Cifrele lui Ciubotaru

Cotat la 400.000 de euro, Kevin Ciubotaru a devenit un om de bază la Sibiu. În actuala stagiune, fundașul a bifat 23 de apariții în SuperLiga și Cupa României, reușind să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă, totalizând peste 1.800 de minute pe gazon.

Jucătorul format la academii din străinătate (Italia, Austria sau Scoția) mai are contract cu Hermannstadt până în vara anului 2028.