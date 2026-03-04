Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

Universitatea Craiova a învins CFR Cluj, 3-1, după prelungiri. La finalul celor 90 de minute a fost egalitate, 1-1, în urma golurilor marcate de Carlos Mora (69') și Andrei Cordea (90'), însă oltenii au dat lovitura în reprizele suplimentare: Alexandru Crețu (105+1') și Ștefan Baiaram (117').

Reacția lui Daniel Pancu după Universitatea Craiova - CFR Cluj 3-1

La finalul partidei, Daniel Pancu a avut cuvinte de laudă la adresa adversarei, însă antrenorul lui CFR crede că lucrurile ar fi stat diferit dacă formația sa era gazdă.

"Am egalat cumva împotriva cursului jocului. În prima repriză am jucat foarte slab, toate mingile câștigate de ei. Știam că sunt o echipă foarte buni, nu întâmplător sunt pe primul loc. Dacă am fi jucat la Cluj, cred că am fi avut șanse mai mari. Chiar și așa, am revenit pe final, am egalat în prelungiri. Cred că eram echipa mai bună. Matei Ilie a avut o ocazie foarte mare dintr-un corner, iar la Slimani mi s-a părut o ocazie mare, ar fi trebuit să ia decizia.

Cred că diferența s-a făcut mai mult la schimbări. Pe final, am început să pierdem duelurile. Gazdele au venit pe contre, un joc care le convine foarte mult. Până la urmă, am pierdut.

Mora și Bancu sunt cei mai buni în sistemul ăsta. D-asta am insistat la fundașii laterali să rămână lângă fundași centrali pentru că ei, având amplitudinea asta, sunt foarte greu de anihilat decât dacă cobori cu extremele. Biliboc a făcut un efort fantastic. Cordea, la fel. Pe fundașii laterali i-am ținut special în zonele alea pentru că atacă foarte bine spațiile, dar până la urmă tot din zonele alea și din centrări", a spus Pancu.

Pancu i-a plătit o poliță lui Coelho, dar tot portughezul a ieșit învingător

Pe parcursul meciului au existat și mici tensiuni între cele două bănci. Daniel Pancu a explicat gestul făcut la adresa lui Filipe Coelho în minutul 90, după ce CFR Cluj a egalat prin Andrei Cordea.

Coelho nu a terminat meciul pe bancă. A văzut cartonașul roșu după golul de 3-1 al lui Ștefan Baiaram pentru că a intrat pe teren pentru a sărbători cu jucătorii.

"Întâi, Mister Coelho mi-a spus că eu am intrat în teren la golul lui Louis Munteanu de aici. Și are dreptate. Eu nu știu de ce a fost eliminat. Eu am intrat pe teren de vreo trei ori la goluri și nu am primit galben. Probabil el a făcut și vreun gest, nu știu exact.

Gestul pe care i l-am făcut eu acum mi l-a făcut el când am jucat în campionat. Am vorbit cu el la final, a fost un gest amical. El mi-a făcut gesturile astea (n.r - semn să tacă), acum i le-am făcut eu la golul egalizator", a mai spus Pancu.